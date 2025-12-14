La literatura y la tierra, una búsqueda necesaria en tiempos de rabia

No llega una columna mas sobre literatura, llega un escrito que nos invita a descubrir en las letras, la profundidad de nuestro suelo y nuestra cultura.

Por Verónica Diez

La naturaleza, la utopía y la tierra en la Literatura universal.

Me gusta insistir en la idea de que en la literatura están escritos, de diferentes formas, todos los temas que históricamente nos han movilizado, nos han preocupado. Y siempre, de una manera u otra, este discurso ha seguido hablando, ficcionalizando (imaginando) las infinitas posibilidades, los mundos posibles; muchas veces lo que el mundo real no ha podido asimilar, la ficción lo ha transmitido sin mordazas.

Hoy quiero que tracemos un camino literario sobre lo que nos pasa en Mendoza, quiero que pensemos juntos el vínculo que tenemos con nuestra tierra, porque de este eje se desprenden grandes obras y estudios de la crítica literaria.

La historia conspira a nuestro favor

La tierra es la madre, la que posee la fuerza creadora, transformadora, la tierra es sagrada, de ahí venimos y hacia allí vamos, es un ciclo virtuoso histórico. La literatura y la cultura grecolatina, así como también las de los pueblos originarios de América Latina se inscriben en una línea defensora de la tierra, el agua y la naturaleza en general. Hombres de maíz, la agricultura como una actividad esencial elevada a un plano ético, espiritual y cultural, la humanidad como naciente de la mezcla entre agua, tierra y flora: desde la “Teogonía” de Hesíodo o el “Popol Vuh”, el libro del origen del pueblo maya hasta hoy.

En la literatura latinoamericana hay una constante: la presencia de la naturaleza exótica que toma mucho protagonismo. Ya desde el Diarios de viaje de los conquistadores (como Cristóbal Colón) hay una referencia a esta naturaleza que es tanto hermosa como aterradora.

Me encanta pensar en este diálogo literario porque es como la humanidad misma, somos y escribimos nuestra historia, la de lectura, de la experiencia, de la familia, nuestra identidad.

¿Qué libros? ¿Qué cuentos? ¡¿Qué leo?!

Clásicos latinoamericanos

A principios del Siglo XX, autores de literaturas regionalistas y gauchescas toman esta temática y escriben algunas de las obras que son más reconocidas en su género, las famosas “novelas de la tierra”; en estas novelas, la naturaleza y el territorio son protagonistas, sus habitantes están determinados por ese entorno.

“La vorágine” (Colombia, 1924) de José Eustasio Rivera cuenta la historia de Arturo Cova, un hombre que huye de la justicia y se adentra en la selva amazónica con su amante, Alicia. A medida que avanzan en su huida, se enfrentan a la brutalidad de la naturaleza y la explotación de los trabajadores en las caucherías. La novela explora la relación entre el ser humano y la naturaleza, la explotación y la violencia contra los trabajadores del caucho y a su vez contra la misma naturaleza. Es una novela fuerte y violenta que denuncia el avance de las empresas sobre los territorios y cómo este avance devasta no solo la naturaleza, sino también la condición humana.

¿Y si imaginamos reescribirla cambiando la empresa de Caucho por otras empresas?

Por su parte, en “Doña Bárbara” de Rómulo Gallegos (Venezuela, 1929) encontramos a la naturaleza como un espacio de poder y de conflicto. Esta vez quien domina es una mujer, la protagonista, que ha sido moldeada por este ecosistema y aprende a sobrevivir y a comprender este espacio, y una vez más a través de la violencia es que disputará el control y la posesión. ¿Y el amor con Santos Luzardo? Para eso hay que leer.

“Don Segundo Sombra” (Argentina, 1926) es una belleza literaria, es una novela gauchesca, es perfecta técnicamente y para quienes aman el campo y la vida natural. La novela narra la historia de Fabio Cáceres, un joven que se va a vivir con su padrino, Don Segundo Sombra, un gaucho experimentado que le enseña a vivir en la pampa y a ser un hombre de campo. A través de sus aventuras y experiencias, Fabio aprende sobre la vida, la libertad y la identidad. La forma en que los personajes interactúan con la llanura pampeana, en tanto espacio de libertad, pero desafiante, da a este espacio un protagonismo único. La identidad y el amor a la tierra tienen centralidad en esta obra.

“Ya has corrido mundo y te has hecho hombre, mejor que hombre, gaucho. El que sabe los males de esta tierra por haberlos vivido, se ha templao para domarlos.”

Me vengo a Mendoza, me voy a La Rioja

Hablar de literatura hace que traigamos a la memoria a los olvidados.

Hace unos días en una linda charla de amigos y vinos y esas cosas lindas de la vida, me trajeron de vuelta la novela “Matar la tierra” (1952) de Alberto Rodríguez, obra mendocina, una obra poco explorada por la crítica pero que realmente vale recogerla del olvido. El protagonista es Justo, un español que llega a Villa del Cocorto (zona del departamento de La Paz), a fines del siglo XIX. Justo y su familia quieren llegar a Mendoza, pero su carreta se rompe y quedan allí, con este infortunio se desata una especie de venganza sobre la tierra y, luego, una tragedia anunciada. La relación de Justo con la tierra es conflictiva, trágica, violenta, pero su hijo encuentra ahí el amor. Es una novela poética y necesaria. Muy difícil de conseguir. Debemos trabajar en recuperarla.

El riojano / cordobés Daniel Moyano (1930 – 1992) es un autor que pone a la naturaleza de su lado. Para Moyano la música era un lenguaje natural, no así la palabra que debe ser enseñada y aprendida. Sus obras transitan así una convivencia única entre lenguaje musical, el sonar de la naturaleza y la alegoría como recurso reiterado. Tiene cuentos cortos que pueden recuperarse de la virtualidad, pero también novelas muy importantes como “El oscuro”, “El trino del diablo”, “Tres golpes de timbal” o “El vuelo del tigre”. Recomiendo este acercamiento porque Moyano establece vínculos literarios inéditos, porque apela a lo real maravilloso de nuestros pueblos y porque su sensibilidad y delicadeza literaria nos modifican. La naturaleza es de quienes la cuidan y la respetan, de quienes en ella encuentran un lenguaje.

“Había palabras que corrían sobre la gente (…) Levantaban los ojos para ver pasar las palabras como chapas de zinc o ropa arrancada de las sogas que llevaba el viento. Pasó la palabra socavón como un harapo sucio, seguida de la palabra doscientos, entre los que podría estar cualquiera de los que buscaban. (…) Pasó canteras de cal mezclada con trescientos. Pasó el mar, seguido de un silencio. Pasó voluntarios para cavar y el Kiko salió para el lado de donde había partido la palabra” (El vuelo del Tigre)

Las de ahora

La Literatura argentina actual se encuentra en un gran momento, muchas autoras y autores premiados, con obras distintivas y con diversidad de géneros: desde la ciencia ficción hasta el terror. Muchas de estas obras dialogan con el pasado literario e histórico, reconfiguran sentidos y actualizan miradas, ficticias claramente, de lo que nos pasa.

Agustina Bazterrica con “Cadáver Exquisito” nos invita a un mundo en el que ya no comemos carne de animales sino de humanos, la explotación de los cuerpos y de la tierra ha llegado a un límite que amplía las diferencias sociales y humanas. Samantha Schweblin en “Distancia de rescate” nos trae una novela de terror sobre la maternidad y sobre la amenaza de un medio ambiente contaminado, es un relato de la relación de la madre / tierra con sus hijos, y el intento de sobrevivir y proteger aun cuando todo está roto. Gabriela Cabezón Cámara nos transporta a la época de la conquista en la novela premiada “Las niñas del naranjel”. Se narra la huida de la mítica figura de la monja Alférez (Catalina de Erauso), quien escapa del convento y se retira a vivir en la selva, ahora como Antonio. La novela profundiza en la crítica al modelo extractivista e imagina la construcción de una resistencia en conexión con la naturaleza.

Me han quedado afuera obras, muchísimas, siempre es difícil tomar esta decisión, es una cuestión de espacios y de extensiones. Hay mucho para leer y explorar, la Literatura también habla, denuncia, grita, también nos invita a pensar que es posible vincularse de otras formas con la tierra y entre nosotros mismos.

¿Y si la empezamos a escuchar?