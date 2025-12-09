La marcha del Agua de Valle de Uco y Uspallata llegó a ciudad, y se sumará a manifestantes de toda la provincia

Los vecinos autoconvocados partieron ayer a primera hora, en una caminata histórica, para expresar su rechazo a la instalación de la minera San Jorge y en defensa del agua.

Los vecinos del Valle de Uco marchan desde ayer en la denominada “Gesta Libertadora por el Agua”, caminando más de 100 kilómetros. Hoy, a primera hora, la caravana se unió a la marcha que había salido desde Uspallata y juntos caminan rumbo a la Legislatura provincial.

El rechazo al megaproyecto minero San Jorge y la defensa del agua hermanan a los pueblos que, desde el interior de la provincia, llegan a la ciudad capital para manifestarse. A estos se suman manifestantes que llegan desde el Sur provincial, el Este y cientos que, desde ayer, acampan en la Plaza Independencia.

La caminata ya se encuentra rumbo al Palacio Legislativo, donde la Cámara de Senadores dará tratamiento a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. Desde el Gobierno se ha implementado un fuerte operativo policial, con efectivos, vallados y cortes de algunas calles.