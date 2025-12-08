La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

La llamada “Gesta Libertadora por el agua” inició en San Carlos (también en otros puntos de la provincia, como Uspallata), y camina por la ruta 40 hacia la ciudad de Mendoza.

Cientos de manifestantes caminan por la ruta nacional 40, como protesta por la instalación del proyecto minero San Jorge, y en defensa del agua. La movilización se inició pasadas las 6 de la mañana, en Eugenio Bustos, San Carlos, y a las decenas de primeros caminantes, ya se sumaron cientos. La marcha tiene como destino la Legislatura de Mendoza, cuando este martes 9 de diciembre, los senadores traten la aprobación definitiva de cuatro proyectos relacionados directamente con la minería metalífera en Mendoza.

La llamada “Gesta Libertadora por el Agua” intentará superar el famoso “Parientazo” del 2019 que obligó al gobierno provincial a dar marcha atrás con la modificación de la ley 7722, la llamada “ley protectora del agua”. Desde distintas organizaciones de vecinos, ambientalistas y otros sectores se apoya y organiza esta marcha que, además de Valle de Uco, llegará desde otros puntos de la provincia.

Este mediodía, los manifestantes sancarlinos, los “parientes”, llegaban al centro de Tunuyán, donde manifestantes de ese departamento y de Tupungato, se suman a la caravana. La marcha continuará durante toda la tarde, llegando a última hora a Luján, donde se espera una gran concentración. Luego habrá un acampe, y mañana temprano, la marcha saldrá hacia la ciudad de Mendoza, llegando a la Legislatura donde se estarán tratando los proyectos mineros.

La marcha se desarrolla con normalidad, con mucha energía, cánticos y pancartas diversas y coloridas. Los mismos manifestantes van cuidando su seguridad, aunque también hay control por parte de las fuerzas de Seguridad, como Policía, Gendarmería y Preventores municipales.