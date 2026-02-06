Facebook X-twitter Youtube Instagram

La mujer brasileña que sobrevivió al accidente en San Carlos sigue internada y con custodia policial

La policía informó que ella era la que manejaba la camioneta al momento del hecho, por lo que está imputada por homicidio culposo.

El pasado martes, cerca de las 19:30 horas, sobre la Ruta 40, a unos 20 kilómetros de la Ruta 143, volcó una camioneta Mitsubishi en la que viajaban dos personas de nacionalidad brasileña y, como consecuencia, una de ellas perdió la vida.

En un primer momento, desde el Ministerio de Seguridad se informó que quien manejaba el rodado era Edinson Esteban Da Silva (55), quien había perdido la vida en el lugar, y su acompañante, Regina Guniero Da Silva, de 53 años, había resultado herida y fue trasladada al hospital Scaravelli.

En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron a El Cuco Digital que Regina Guniero Da Silva permanece internada en el hospital Scaravelli, en sala común, recuperándose de los traumatismos sufridos.

Por otra parte, fuentes policiales informaron que la mujer se encuentra internada con custodia policial, debido a que se determinó que era quien manejaba la camioneta al momento del accidente, por lo que está imputada por homicidio culposo.

En las próximas horas o días, cuando recupere el alta médica, será notificada formalmente de la imputación en su contra, aseguraron las autoridades.

