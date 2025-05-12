La mujer que fue atropellada en Chilecito continúa en estado de coma inducido en el hospital Central

El hecho sucedió el pasado 8 de mayo. La mujer fue sometida a una cirugía en su columna.

El pasado 8 de mayo, en calle Guevara y San Martín, del distrito de Chilecito, una mujer que se trasladaba en bicicleta fue atropellada por una Fiat Duccato y como consecuencia del hecho, la mujer resultó gravemente herida.

Según el parte policial, el rodado mayor, conducido por un joven de 20 años, circulaba de Norte a Sur por San Martín y por razones que se intentan establecer, colisionó a la mujer que se trasladaba por Guevara de Este a Oeste a bordo de una bicicleta rodado 29.

El conductor del utilitario dio resultado negativo al control de alcoholemia y en el lugar trabajó personal de Comisaría 18 y Científica.

Si bien en un primer momento fue trasladada al Hospital Scaravelli, por las graves heridas, fue derivada al Hospital Central de la provincia de Mendoza, donde ingresó con politraumatismos varios y lesión grave en la columna.

La mujer fue intervenida quirúrgicamente y por el momento permanece en estado de coma inducido, por lo que su pronóstico es reservado.

El Cuco Digital obtuvo información por parte de un familiar directo de la víctima que dijo: “ella permanece en coma inducido y en terapia intensiva del hospital Central, posiblemente en estas horas se le pueda sacar la sedación para ver si despierta”.

“Ella fue operada de columna, los médicos dicen que la operación salió bien, pero al no despertar no se puede saber si hay o no una lesión en la columna o que tenga algún nervio comprometido, nos han informado”, concluyó la persona.