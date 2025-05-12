Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

La mujer que fue atropellada en Chilecito continúa en estado de coma inducido en el hospital Central

Elecciones Legislativas PASO 2017
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió el pasado 8 de mayo. La mujer fue sometida a una cirugía en su columna.

El pasado 8 de mayo,  en calle Guevara y San Martín, del distrito de Chilecito, una mujer que se trasladaba en bicicleta fue atropellada por una Fiat Duccato y como consecuencia del hecho, la mujer resultó gravemente herida.

Según el parte policial, el rodado mayor, conducido por un joven de 20 años, circulaba de Norte a Sur por San Martín y por razones que se intentan establecer, colisionó a la mujer que se trasladaba por Guevara de Este a Oeste a bordo de una bicicleta rodado 29.

El conductor del utilitario dio resultado negativo al control de alcoholemia y en el lugar trabajó personal de Comisaría 18 y Científica.

Si bien en un primer momento fue trasladada al Hospital Scaravelli, por las graves heridas, fue derivada al Hospital Central de la provincia de Mendoza, donde ingresó con politraumatismos varios y lesión grave en la columna.

La mujer fue intervenida quirúrgicamente y por el momento permanece en estado de coma inducido, por lo que su pronóstico es  reservado.

El Cuco Digital obtuvo información por parte de un familiar directo de la víctima que dijo: “ella permanece en coma inducido y en terapia intensiva del hospital Central, posiblemente en estas horas se le pueda sacar la sedación para ver si despierta”.

“Ella fue operada de columna, los médicos dicen que la operación salió bien, pero al no despertar no se puede saber si hay o no una lesión en la columna o que tenga algún nervio comprometido, nos han informado”, concluyó la persona.

Una respuesta

  1. Ella viajaba de Norte a Sur,y la Tráfic la envisrtio por detrás…. Porfavor si van a informar sea lo correcto…

    Responder

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Sebastián Garro sería el primer candidato del oficialismo de San Carlos para las próximas elecciones

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento zonda en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO