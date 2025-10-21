Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital

La Muni de Tupungato sigue alentando a sus deportistas y esta vez entregó 60 remeras a las disciplinas adaptadas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Es un modo de uniformar a quienes representan al departamento fuera de él y motivar sentido de pertenencia en los deportistas por su espacio de entrenamiento, también por los profes que en clase con paciencia y vocación los alientan y enseñan a mejorar su rendimiento teniendo como eje principal los buenos vínculos con las demás personas.

El viernes por la tarde en el Poli Francisco Rizzo los deportistas de fútbol, atletismo, natación, vóley sentado, tenis de mesa recibieron la nueva indumentaria que estrenarán muy pronto en los encuentros recreativos o competitivos con chicos y chicas de otras localidades. Ese día también estuvieron presentes familiares de los competidores a quienes también se les agradeció por el acompañamiento con sus hijos.

La gestión del Intendente Gustavo Aguilera sigue de cerca el proceso de sus referentes deportivos y apoya su crecimiento a través de distintas acciones que permitan fortalecer la pasión por sus prácticas y su desarrollo social compartiendo entrenamientos, viajes y torneos.

Fuente: prensa Tupungato

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO