La Muni de Tupungato sigue alentando a sus deportistas y esta vez entregó 60 remeras a las disciplinas adaptadas

Es un modo de uniformar a quienes representan al departamento fuera de él y motivar sentido de pertenencia en los deportistas por su espacio de entrenamiento, también por los profes que en clase con paciencia y vocación los alientan y enseñan a mejorar su rendimiento teniendo como eje principal los buenos vínculos con las demás personas.

El viernes por la tarde en el Poli Francisco Rizzo los deportistas de fútbol, atletismo, natación, vóley sentado, tenis de mesa recibieron la nueva indumentaria que estrenarán muy pronto en los encuentros recreativos o competitivos con chicos y chicas de otras localidades. Ese día también estuvieron presentes familiares de los competidores a quienes también se les agradeció por el acompañamiento con sus hijos.

La gestión del Intendente Gustavo Aguilera sigue de cerca el proceso de sus referentes deportivos y apoya su crecimiento a través de distintas acciones que permitan fortalecer la pasión por sus prácticas y su desarrollo social compartiendo entrenamientos, viajes y torneos.

Fuente: prensa Tupungato