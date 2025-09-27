Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

logo el cuco digital

La Muni junto al Aeroclub Pierre-Georges Latécoere, abre las inscripciones para la Capacitación Teórico-Práctica “Principios Aeronáuticos”

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Una propuesta educativa orientada al descubrimiento y comprensión de la aeronáutica que tiene como objetivo acercar el fascinante mundo de la aviación a la comunidad de Tupungato, fomentando la preservación de la memoria histórica de la aerolínea internacional y promoviendo proyectos educativos que fortalezcan el vínculo entre los habitantes de la región y la aeronáutica.

El curso, que se desarrollará en cinco encuentros presenciales, será dictado por un equipo especializado del Aeroclub Pierre-Georges Latécoere y abordará temas fundamentales de la aeronáutica: Aeronaves: Clasificación, estructura y materiales, motores e instrumentos abordo. Aerodinámica: Resultante aerodinámica, coeficiente de planeo, pérdida, características de un ala, vuelo estabilizado y control de la trayectoria. Meteorología: La atmósfera, frentes y viento, nubes y fenómenos peligrosos. Navegación. Historia de la Aeronáutica: Pioneros y principios del siglo 20.

Detalles de la capacitación

Destinatarios

Personas mayores de 18 años residentes en Tupungato

Cursado

Del 7 al 11 de octubre

17 a 21h

CRUT

Inscripciones

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse desde el 29 de septiembre hasta el 6 de octubre, de 8 a 20h, en el Centro Regional Universitario Tupungato (CRUT), calle Alem y Dorrego, B° Aero Club, distrito Villa Bastías, o hasta que se completen los cupos.

Info

Para más información, los interesados pueden acercarse directamente al CRUT o consultar los canales de comunicación de la Municipalidad de Tupungato.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO