La Muni junto al Aeroclub Pierre-Georges Latécoere, abre las inscripciones para la Capacitación Teórico-Práctica “Principios Aeronáuticos”

Una propuesta educativa orientada al descubrimiento y comprensión de la aeronáutica que tiene como objetivo acercar el fascinante mundo de la aviación a la comunidad de Tupungato, fomentando la preservación de la memoria histórica de la aerolínea internacional y promoviendo proyectos educativos que fortalezcan el vínculo entre los habitantes de la región y la aeronáutica.

El curso, que se desarrollará en cinco encuentros presenciales, será dictado por un equipo especializado del Aeroclub Pierre-Georges Latécoere y abordará temas fundamentales de la aeronáutica: Aeronaves: Clasificación, estructura y materiales, motores e instrumentos abordo. Aerodinámica: Resultante aerodinámica, coeficiente de planeo, pérdida, características de un ala, vuelo estabilizado y control de la trayectoria. Meteorología: La atmósfera, frentes y viento, nubes y fenómenos peligrosos. Navegación. Historia de la Aeronáutica: Pioneros y principios del siglo 20.

Detalles de la capacitación

Destinatarios

Personas mayores de 18 años residentes en Tupungato

Cursado

Del 7 al 11 de octubre

17 a 21h

CRUT

Inscripciones

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse desde el 29 de septiembre hasta el 6 de octubre, de 8 a 20h, en el Centro Regional Universitario Tupungato (CRUT), calle Alem y Dorrego, B° Aero Club, distrito Villa Bastías, o hasta que se completen los cupos.

Info

Para más información, los interesados pueden acercarse directamente al CRUT o consultar los canales de comunicación de la Municipalidad de Tupungato.