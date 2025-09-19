La Municipalidad de Tunuyán adquirió fondos para avanzar en obras de asfalto en el departamento

El financiamiento será por parte del Gobierno provincial. En la jornada del jueves Cornejo recibió al intendente Andraos y firmaron el convenio.

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto a la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, firmó con el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, un convenio para financiar obras de asfalto y repavimentación de varias calles muy transitadas en el departamento.

El acuerdo permitirá avanzar en la construcción de 15.650 metros cuadrados de calzada y en la adquisición de 35.010 metros cuadrados de concreto asfáltico en caliente para repavimentar cinco calles públicas: Calderón, Santillán, Quintana, Puntilla y un tramo de la Vieja Ruta 40 Sur. Se trata de calles muy transitadas debido al crecimiento poblacional, la producción agrícola y el turismo.

El plan tiene un costo total de $1.320 millones, de los cuales la Provincia cubrirá el 75% mediante aportes no reembolsables y préstamos, en el marco del Programa de Inversión Pública (PIP).

Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los mendocinos, promoviendo el bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población involucrada. Para acceder a él, el Municipio debe registrar su proyecto en el Banco Integrado de Proyectos (BIP). Luego, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial evalúa su compatibilidad con el Plan de Obras Públicas y los objetivos de desarrollo de infraestructura de la Provincia. Una vez aprobado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas financia hasta el 75% del plan con fondos públicos.

“Se trata de un importante convenio junto a la Dirección Provincial de Vialidad para pavimentar calles que antes eran productivas y hoy son urbanas con mucha circulación. La calle Quintana de Colonia Las Rosas, La Puntilla, la Vieja Ruta 40, Santillán y Calderón fueron priorizadas junto a Marité (Badui) y al equipo de Vialidad por su necesidad y tránsito”, explicó Emir Andraos.

Además agregó: “estas calles que actualmente tienen suelo estabilizado y que, debido al gran tránsito y al crecimiento poblacional, requieren pavimento adecuado a la circulación de vehículos pesados”.

“Vamos a trabajar en sinergia con Vialidad para otorgar estas obras rápidamente a la comunidad y mejorar significativamente su calidad de vida”, concluyó el jefe comunal de Tunuyán.