“La obra pública sí nos importa”: Tunuyán inicia un plan de asfaltado en más de 40 calles

La Municipalidad de Tunuyán puso en marcha un ambicioso plan de reencarpetado asfáltico que alcanzará a más de 40 calles del departamento. Se trata de una de las obras viales más importantes de los últimos años, con una superficie total a intervenir de 28.000 metros cuadrados, lo que permitirá mejorar la transitabilidad, la conectividad y la seguridad vial de vecinos y vecinas.

El proyecto contempla el fresado de la carpeta existente, la colocación de una nueva capa de asfalto, la construcción de pavimento nuevo en los empalmes y la recomposición de bases deterioradas. Con un plazo de ejecución de cuatro meses, la intervención se realizará en arterias clave de la ciudad y distritos.

El intendente Emir Andraos remarcó que esta obra “es parte de una visión de desarrollo que avanza con hechos concretos, porque la obra pública sí nos importa y, sobre todo, porque mejora la vida de los vecinos. Gracias a una gestión ordenada y con visión de futuro, cada acción responde a necesidades reales de la comunidad. La obra pública es una herramienta concreta de crecimiento y bienestar continuo».

La inversión en infraestructura vial forma parte de una estrategia integral que incluye también la renovación de veredas, la modernización del alumbrado público y la ampliación de redes de gas, agua y cloacas. Todas estas acciones buscan garantizar un crecimiento ordenado y sostenido de la denominada Ciudad del Agua.

El Municipio adelantó que se han previsto medidas para minimizar el impacto en la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos. Con este plan, junto a otras obras que se vienen desarrollando en el Departamento, se confirma que la obra pública es un compromiso permanente para la gestión municipal. Considerada una herramienta concreta para transformar realidades y proyectar un futuro con mejores condiciones para todos.

Fuente: Tunuyán