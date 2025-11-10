Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 10, 2025

logo el cuco digital

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Foto ilustrativa
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Desde las autoridades, informaron que no se comparten fotografías de la joven, ya que es menor de edad.

La Oficina Fiscal de Tunuyán-San Carlos, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Unidad Fiscal Valle de Uco, informa que se encuentra en curso una investigación por el delito de averiguación de paradero.

En este contexto, se solicita colaboración para dar con el paradero actual de Anahí Yazmín Ortubia Astudillo, ciudadana argentina de 15 años de edad de la localidad de Pareditas, departamento de San Carlos.

Las características físicas de la menor son las siguientes: mide 1,65 metros de estatura, tiene tez clara, contextura normal y cabello castaño hasta la altura de los hombros. No se recuerda la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO