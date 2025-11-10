La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Desde las autoridades, informaron que no se comparten fotografías de la joven, ya que es menor de edad.

La Oficina Fiscal de Tunuyán-San Carlos, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Unidad Fiscal Valle de Uco, informa que se encuentra en curso una investigación por el delito de averiguación de paradero.

En este contexto, se solicita colaboración para dar con el paradero actual de Anahí Yazmín Ortubia Astudillo, ciudadana argentina de 15 años de edad de la localidad de Pareditas, departamento de San Carlos.

Las características físicas de la menor son las siguientes: mide 1,65 metros de estatura, tiene tez clara, contextura normal y cabello castaño hasta la altura de los hombros. No se recuerda la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.