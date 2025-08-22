La ONU finalmente declaró la “hambruna” en la Franja de Gaza: medio millón de personas sufren este flagelo en la zona

Las condiciones son catastróficas y se caracterizan por el hambre, la indigencia y la muerte.

Naciones Unidas declaró este viernes (22.08.2025) oficialmente la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, luego de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación “catastrófica”. Israel rechazó la decisión señalando que respondía a las “mentiras de Hamás -grupo considerado terrorista por la UE- blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.

Tras meses de advertencias sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que una hambruna estaba en curso en la gobernación de Gaza.

“Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte”, señaló la ONU. Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar.

Israel: “Mentiras de Hamás”

Sin embargo, los datos revelados este viernes indican que “entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más”, con una expansión de la hambruna hacia el centro y el sur del enclave. El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, indicó que este desastre humanitario “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”.

“Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel”, declaró Fletcher en una rueda de prensa en Ginebra, añadiendo que “esta hambruna nos atormentará a todos”. En tanto, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, acusó al Gobierno de Israel de ser responsable de la hambruna.

“La hambruna declarada en la gobernación de Gaza es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí. Este ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil”, recalcó, agregando que las muertes resultantes del hambre impuesta a los gazatíes también pueden considerarse “un crimen de guerra por asesinato intencionado”.

Israel rechazó la decisión señalando que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria “acaba de publicar un informe fabricado ‘a medida’ para la falsa campaña de Hamás”. Según el Ministerio de Exteriores israelí, la entidad se desvió “de sus propias reglas”, acusando que “todo (el informe) se basa en las mentiras de Hamás blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.

Fuente: DW.Com