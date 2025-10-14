La oriunda de Tunuyán Josefina Mesa, ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se disputó en Italia

La cita mundialista se desarrolló en la ciudad de Venecia.

La competencia mundial de Taekwondo ITF, se desarrolló desde el pasado 3 al 13 de octubre en la ciudad de Venecia, Italia, donde la Selección Argentina logró finalizar en el cuarto puesto en la tabla general.

Josefina Mesa, oriunda de Tunuyán, llegó a esta cita mundialista siendo campeona defensora ( logró la de oro en el mundial 2023 de Kazajistán), fue una de las integrantes del seleccionado y su aporte fue fundamental para alcanzar la cuarta ubicación.

En el plano individual, Josefina se logró quedar con la medalla de bronce, en la categoría Lucha Individual, donde se enfrentó a luchadores de Rusia, Eslovenia y Bulgaria, países que se destacan en este tipo de deportes.

Josefina Mesa, estará regresando al país y al Valle de Uco, en los próximos días, donde estará unos días descansando para luego comenzar a preparar las siguientes competencias nacionales e internacionales que aparecen en el calendario.