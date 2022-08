La paritaria docente se reabrirá “cuando tengamos el índice macroeconómico que indique Nación”

Así lo confirmó en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, quien informó que dicho dato lo tendrían los primeros días de la semana que viene. El funcionario del Ejecutivo a su vez apuntó contra el SUTE y manifestó que la masiva movilización de este miércoles tuvo una clara intencionalidad política, evidenciada por la presencia de diferentes movimientos sociales que la acompañaron.

Este miércoles se desarrolló la tercera jornada de paro de docentes y estatales y hubo una masiva movilización por las calles céntricas que culminó con una protesta en la explanada de la Casa de Gobierno.

La columna principal al frente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) y al Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), se le sumaron en apoyo los Judiciales, Juegos y Casinos, el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y el Polo Obrero, entre otros.

Tras la manifestación, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, brindó una conferencia de prensa en la que, por un lado, señaló que la medida de fuerza tuvo una clara intencionalidad política, evidenciada por el acompañamiento de los diferentes movimientos sociales, y por otro, confirmó que la paritaria docente se reabrirá cuando tengan el índice macroeconómico que indique Nación.

“Quisiera señalar que el presentismo de los docentes a clase se ha mantenido, incluso se ha incrementado un poco en el día de la fecha según los relevamientos de los sistemas de la DGE, con lo cual en primer lugar agradecer a los docentes que han asistido a dictar clases como así también a los padres que han llevado a sus hijos/as a los colegios” comenzó sus declaraciones el funcionario.

Seguidamente apuntó: “Por otra parte, me parece que luego de esta manifestación unas reflexiones que se pueden hacer tienen que ver, en primer lugar que esta manifestación no es una manifestación de docentes, es una manifestación que tiene que ver con un gremio determinado; la presencia de innumerables movimientos sociales, como el Movimiento Evita, el Polo Obrero, la Corriente Clasista Combativa, tienen como base un reclamo que le corresponde al Gobierno nacional, es decir, la inflación, el déficit fiscal, la emisión monetaria, etc, son reclamos que son la base de este reclamo y que le corresponde formularse al Gobierno nacional y no al Gobierno de la provincia, el cual no solamente ha tenido y ha abierto la paritaria en su momento, ha cerrado con todos los regímenes, ha adelantado el 5%, ha adelantado la revisión paritaria, y tenemos un ejemplo muy claro de lo que es el dialogo y la paritaria: el gremio de Ampros. Ampros recibió la propuesta de manos del Gobierno, bajo la propuesta a las bases, se votó democráticamente y se aprobó la propuesta con un 44% de aumento por sobre la inflación acumulada del 38% que nos arrojaban los índices, y fue la misma propuesta ha llevado a los otros gremios, que para el caso de los docentes llevó 4 propuestas. Evidentemente hay una intencionalidad política; la manifestación de hoy es clarísima en este sentido. Sin lugar a dudas no reclamarle al Gobierno nacional cuando es él el que está generando toda esta situación económica, también para los privados, a un Gobierno de Mendoza que tiene ordenada sus cuentas, que propone lo que puede cumplir, que viene cumpliendo con los pagos de los sueldos, con los aguinaldos, etc, nos parece que es un mandato político de un gremio o de algunos dirigentes sindicales que están jugando un papel muy distinto al de defender a la gente que forma parte de sus gremios”.

Cabe destacar que el Sute y Sadop van continuar con el plan de lucha, sin ir muy lejos mañana jueves van a hacer asambleas. Ante dicho panorama el ministro dijo: “Que continúen, nadie tiene porque interrumpir los derechos que los gremios tienen, ahora insisto con el claro ejemplo de Ampros y otros gremios y regímenes que están cerrando los acuerdos y bajándolos a las bases; el claro ejemplo de haber colocado en los decretos, después de cuatro propuestas, que no fueron puestas a consideración de los docentes, que vamos a reabrir el marco de la paritaria cuando tengamos los índices macroeconómicos que indique la Nación, que van a estar calculamos los primeros días de la semana que viene; es decir, acá no es que el Gobierno no quiera dialogar, es que es evidente que ellos no quieren dialogar y que esto tiene una intencionalidad política muy fuerte. Hoy la presencia de todos los movimientos sociales acompañando aquí y haciendo un reclamo, no estaba tan preocupados por las clases de los chicos sino que estaban preocupados por la inflación, por no llegar a fin de mes, por la situación general del país, y esto es todo un problema del Gobierno nacional, frente a un Gobierno que está en dialogo permanente para que los salarios y las remuneraciones del sector publico estén acorde al índice de la inflación”.

Por otro lado, consultado sobre el impacto de la movilización en la relación con los gremios, Ibañez expresó: “Para nosotros influye en que nosotros tenemos que seguir trabajando como venimos trabajando” y reiteró que “cuando tengamos el índice macroeconómico convocaremos a la mesa, ahora yo pregunto ¿va a venir el SUTE a la paritaria después de cuatro propuestas que decidió no bajar a los docentes para que opinen? ¿Va a hacer lo contrario de lo que hizo en este caso Ampros? ¿Va a venir ATE y va a bajar la propuesta a sus afiliados? El problema lo tienen los gremios, no el Gobierno, el Gobierno claro que tiene la paritaria abierta, de hecho en este momento están sucediendo. Entonces la pregunta no es al Gobierno, el Gobierno tiene la voluntad de la apertura, de hecho el Gobierno adelantó la revisión paritaria, el Gobierno adelantó el 5%, el Gobierno llevó las cuatro propuestas. En el caso del Sute, no aceptó el señor Gustavo Correa sin haberle consultado a un solo docente en toda la provincia de Mendoza”, cerró Ibañez.