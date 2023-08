La pícara respuesta del Dibu Martínez sobre la nueva regla en los penales: “Tarde, ya somos campeones de todo”

Luego de la FIFA haya sancionado la “Ley Anti Dibu”, el arquero de la Selección Argentina opinó sobre la implementación de la nueva norma.

La International Football Association Board (IFAB) y la FIFA anunciaron de manera oficial los cambios que tendrá el reglamento del fútbol y que comenzarán a sancionarse a partir del próximo 1 de julio.

En este sentido, el ente rector del fútbol mundial analizó el método psicológico empleado por el Dibu Martínez durante los penales en los compromisos ante Países Bajos y Francia. Por este motivo, la entidad confirmó que le impedirá en el futuro a los arqueros la realización de algunos gestos que permitan que el rival se desconcentre en una instancia tan definitiva.

En una entrevista radial, Dibu Martínez volvió a referirse a la ley “Anti Dibu” que prohíbe a los arqueros interactuar contra los rivales y su respuesta no paso desapercibida: “Tarde, ya somos campeones del mundo”.

“Yo a mi familia y a la gente cercana le decía ‘me da igual, ya somos campeones de todo’. Campeón del mundo, campeón de América… La hicieron tarde”, disparó el arquero de la Selección Argentina.

“Me encantó porque siempre buscan alguna excusa para que el que patea meta el gol”, agregó uno de los futbolistas más determinantes en la conquista de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

“Siempre dije que después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”, expresó Martínez en su momento.

