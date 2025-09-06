La Policía de Mendoza capturó a tres ladrones que habían cometido dos robos en menos de 24 horas

La investigación policial reveló además que los responsables ya habían cometido otro ilícito días atrás.

Un rápido operativo de la Policía de Mendoza permitió detener a tres delincuentes que habían cometido un robo en Tupungato y recuperar los elementos sustraídos en Luján. La investigación también reveló que los mismos individuos habían protagonizado otro atraco horas antes en el centro del departamento.

El hecho comenzó cuando la dueña, de 26 años, del comercio ubicado en Barrio Brisas de Anchoris, RN 40, Tupungato, alertó al 911 sobre el asalto. Inmediatamente, las unidades policiales desplegadas en Luján montaron un operativo cerrojo, que permitió localizar a los sospechosos a bordo de un Ford Galaxi circulando a gran velocidad por calles de Mayor Drummond. Tras una persecución, los efectivos lograron detener a los hombres en inmediaciones del barrio La Primera.

Uno de los detenidos, de 28 años, fue aprehendido en el vehículo, donde se hallaron varias prendas de ropa y dos cubiertas, mientras que los otros dos fueron capturados tras intentar escapar a pie.

La investigación permitió además descubrir que estos mismos individuos habían cometido horas antes otro robo en calle Chile y 25 de Mayo, despojando a un adolescente de 17 años de su celular, mochila con útiles escolares y ropa. La causa quedó a cargo del Ayudante Fiscal.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza