La Policía de Mendoza desplegó maniobras preventivas para frenar delitos en Tupungato

Las acciones que contaron con el trabajo de distintas dependencias permitieron aprehender a 15 personas. Además, se labraron 4 actas de infracción vial por irregularidades en documentación.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato, llevó a cabo maniobras preventivas en distintos sectores del departamento, que permitieron la aprehensión de 15 personas. Los operativos contaron con el apoyo de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) perteneciente a Cuerpos Especiales, Policía Rural, personal de la Comisaría 20 y de la Subcomisaría San José.

Los recorridos se realizaron en varios barrios y en calles del centro, donde los efectivos patrullaron a pie y en móviles, controlando de manera preventiva la circulación de personas y vehículos, y verificando documentación y antecedentes.

De las 15 personas aprehendidas, 9 quedaron en averiguación de antecedentes, 4 tenían medidas judiciales pendientes y 2 fueron sorprendidas con envoltorios de droga. Además, Tránsito Municipal confeccionó cuatro actas de infracción por irregularidades en la documentación para transitar.

Estas acciones forman parte del plan de patrullajes preventivos que desarrolla la Policía de Mendoza en toda la provincia. La combinación de presencia territorial, recorridos estratégicos y coordinación entre dependencias busca incrementar la seguridad comunitaria, anticiparse a delitos y garantizar un control más efectivo en los barrios.

Prensa: Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza