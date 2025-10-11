Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

logo el cuco digital

La Policía de Mendoza desplegó maniobras preventivas para frenar delitos en Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las acciones que contaron con el trabajo de distintas dependencias permitieron aprehender a 15 personas. Además, se labraron 4 actas de infracción vial por irregularidades en documentación.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato, llevó a cabo maniobras preventivas en distintos sectores del departamento, que permitieron la aprehensión de 15 personas. Los operativos contaron con el apoyo de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) perteneciente a Cuerpos Especiales, Policía Rural, personal de la Comisaría 20 y de la Subcomisaría San José.

Los recorridos se realizaron en varios barrios y en calles del centro, donde los efectivos patrullaron a pie y en móviles, controlando de manera preventiva la circulación de personas y vehículos, y verificando documentación y antecedentes.

De las 15 personas aprehendidas, 9 quedaron en averiguación de antecedentes, 4 tenían medidas judiciales pendientes y 2 fueron sorprendidas con envoltorios de droga. Además, Tránsito Municipal confeccionó cuatro actas de infracción por irregularidades en la documentación para transitar.

Estas acciones forman parte del plan de patrullajes preventivos que desarrolla la Policía de Mendoza en toda la provincia. La combinación de presencia territorial, recorridos estratégicos y coordinación entre dependencias busca incrementar la seguridad comunitaria, anticiparse a delitos y garantizar un control más efectivo en los barrios.

Prensa: Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Detuvieron al “Mexicano” en Tupungato y le encontraron varias cosas robadas

Ciclista atropellado en ruta de Campo Los Andes: el conductor dijo que fue encandilado por otro vehículo

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO