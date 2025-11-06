Facebook X-twitter Youtube Instagram

La policía de Tupungato detuvo a 5 personas vinculadas al narcomenudeo y por tener medidas pendientes con la justicia

Las maniobras se realizaron durante la madrugada de este jueves.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, realizó maniobras operativas y preventivas durante la madrugada de este jueves y como resultado logró la detención de 5 personas. Dos de ellas vinculadas al narcomenudeo y las restantes por tener medidas pendientes.

Las primeras detenciones tuvieron lugar en la Rotonda del Reloj, cuando por las cámaras de seguridad la policía fue alertada por la presencia de dos masculinos que realizaron una transacción. Minutos después, ante el arribo de los efectivos, lograron la detención de uno de ellos que entre sus pertenencias le encontraron una bolsa con marihuana.

La segunda detención, sucedió en calle Belgrano y Lemos, cuando el personal actuante detuvo la marcha de un motociclista que al ser requisado entre sus pertenecías le encontraron una bolsa con marihuana y cigarrillos ya armados para la comercialización.

Por último, en controles realizados por equipos biométricos, entre las 23 horas y las 3 de la madrugada, tres masculinos fueron detenidos y trasladados a diferentes sedes policiales por presentar medidas pendientes con la justicia. Uno de ellos presentaba una medida desde el 2016.

En dichas maniobras realizadas, además del personal de la UEP, se trabajó con el equipo de cámaras de seguridad.

