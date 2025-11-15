La policía de Tupungato recuperó una moto que había sido robada en Godoy Cruz

Por el hecho hay una mujer que quedó a disposición de la justicia.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, realizaba controles preventivos y de rutina en la zona céntrica del departamento y en las inmediaciones de la Avenida Belgrano Norte y en las inmediaciones del complejo Maju, detuvo la marcha de una motocicleta.

Dicho rodado no tenía chapa patente y quien circulaba como acompañante lo hacía sin el casco. El personal actuante le solicitó a la conductora, los papeles de la moto, su licencia para conducir y el seguro, a lo que la persona respondió no tener nada de lo requerido.

Por esta razón, se realizó una inspección en el rodado y se logró sacar el número de motor, el cual fue pasado al personal en las oficinas, donde mediante un registro se pudo constatar que el rodado en cuestión había sido robado en el departamento de Godoy Cruz y tenía pedio de secuestro vigente.

Según lo informado, el secuestro activo que tenía el rodado está en marcado en un robo agravado, que sucedió el 21 de octubre pasado en el departamento de Godoy Cruz y la víctima realizó la denuncia en la oficina fiscal 4.

Por este hecho, se procedió a la detención de la mujer que manejaba el rodado y el secuestro de la moto para dejarla a disposición de las autoridades correspondientes.