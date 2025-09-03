Facebook X-twitter Youtube Instagram

La policía de Tupungato recuperó una moto que había sido robada hacía 6 años

Por el hecho, la persona que manejaba la moto terminó detenida.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje, durante la tarde del martes, se encontraba realizando maniobras preventivas sobre la Ruta 89 frente al ingreso del Loteo Tiza y en un momento dado detuvo la marcha de una motocicleta, la cual no presentaba patente.

Al momento de entrevistar al conductor, el mismo informó que no tenía ningún tipo de documentación del rodado, por lo que los efectivos verificaron mediante el número de motor. La moto tenía el número del cuadro limado.

Minutos después, desde el Centro Operativo informaron que el número de motor corresponde a una moto marca Zanella 110, la cual presentaba pedido de captura desde el 2019, luego desde que el rodado fue denunciado como robado.

Por directivas de la Oficina Fiscal, se ordenó el secuestro del rodado y la detención del conductor de la moto, quien fue notificado por el delito de encubrimiento.

