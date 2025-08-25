Facebook X-twitter Youtube Instagram

La policía detuvo a 11 personas en Tupungato: entre los detenidos 6 eran buscados por la justicia

Las detenciones se dieron durante el fin de semana.

Personal policial de la Unidad Especial de Patrullaje, realizó diferentes maniobras operativas durante el fin de semana en todo el departamento de Tupungato y como resultado hubo 11 personas detenidas, secuestro de droga y armas blancas. Las primeras detenciones se dieron en el interior del Loteo Moyano, donde personal policial fue desplazado por una riña callejera.  Al llegar se encontraron con tres personas lesionadas con heridas leves.

Luego de calmar la situación las tres personas implicadas fueron detenidas y llevadas a la dependencia policial. Uno de los atacantes tenía un machete en su poder y fue secuestrado por los uniformados. En cuanto a la venta de estupefacientes, dos personas quedaron detenidas, una en el interior del barrio Arco Iris y la restante en calle Güemes del centro del departamento.  Al momento de la detención, estas personas tenían varios gramos de marihuana en su poder y elementos utilizados en el narcomenudeo.

Por último, en diferentes maniobras realizadas en puntos distintos del departamento, se logró la detención 6 personas, que, al momento de ser controladas a través del sistema biométrico, se supo que eran prófugos de la justicia por diferentes delitos.

Uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente desde el año 2018.

