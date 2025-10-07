La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Las acciones se realizaron durante el fin de semana en todo el Valle de Uco.

Desde la Subjefatura Vial del Valle de Uco, informaron que durante lo que fue el fin de semana, la policía desplegó un fuerte operativo en las calles y rutas que unen los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Como resultado de estos trabajos, las propias autoridades informaron que se realizaron un total de 176 actas viales sobre un total de 363 vehículos (autos, motos y camones). También hubo secuestro de 7 autos, 7 licencias de conducir y una moto.

Respecto a los controles por alcoholemia, se realizaron un total de 37 pruebas, donde un total de 7 dieron resultado positivo, de los cuales 4 tenían más de un gramo de alcohol en sangre. Hubo también 100 controles con alometros.

Los conductores alcoholizados son 4 del departamento de Tunuyán, 2 de Tupungato y el restante de San Carlos.

Con respecto a la RTO, si bien se informó primeramente que hubo multas por no tenerla al día, luego se comunicó que no se estarían realizando este tipo de sanciones en Valle de Uco.