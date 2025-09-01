La policía detuvo a dos personas que estarían involucradas en varios de los robos que sucedieron en el último tiempo en Tupungato

Las detenciones se dieron en el interior del barrio Arcoíris y el basural, unos de los puntos más calientes que tiene la policía en el departamento

Personal de la Unidad Investigativa de Tupungato, en un trabajo en conjunto con la Unidad Especial de Patrullaje, llevaron adelante dos procedimientos en el interior del barrio Arcoíris y zona del basural, donde se logró la detención de cuatro masculinos. Dos de los detenidos serían responsables de varios robos sucedidos en el último tiempo en el departamento.

Las primeras detenciones fueron en la zona del basural, donde el personal sorprendió a los sujetos escapando hacia ese lugar luego de cometer un ilícito contra una propiedad del barrio Arcoíris. Las dos personas quedaron a disposición de las autoridades.

Los otros dos detenidos quedaron a disposición de la justicia luego de que el personal actuante detenga la marcha de una camioneta, en la que se trasladaban tres personas, donde dos tenían un televisor 55 pulgadas en su poder.

Los mismos, al no poder justificar la procedencia, fueron trasladados a la Comisaría, donde se descubrió que el artefacto había sido robado días atrás en una propiedad ubicada en calle La Gloria. Quien manejaba la camioneta había sido contratado por los ahora detenidos para realizar el viaje, ya que esta persona se dedica al trabajo de taxi fletes.

Desde Investigaciones, informaron que los cuatro detenidos son oriundos de Tupungato, con domicilio en el barrio Arcoíris y todos vienen siendo investigados por el personal, ya que serían los responsables de los robos que han sucedido en el departamento en las últimas semanas.

En Tunuyán detuvieron a un ladrón de garrafas

La detención de un joven de 23 años, tuvo lugar en el interior del Asentamiento Rodrigo, cuando el personal policial arribó a la zona luego de ser alertados por la víctima sobre un robo en su propiedad.

Al llegar al sitio, la policía constató el hecho y comenzó con un operativo cerrojo para dar con la persona señalada. En un momento dado fue visto y luego detenido. se había robado una garrafa.