octubre 6, 2025

La policía detuvo a un hombre que circulaba en moto en estado de ebriedad por San Carlos 

La detención fue en las calles Elvira Bustos y Bruno Villegas.

Durante el fin de semana, personal policial, perteneciente a la Subjefatura Vial de Valle de Uco, realizaba controles vehiculares por el departamento de San Carlos y a la altura de las calles Elvira Bustos y Bruno Villegas, detuvo la marcha de una moto marca Gillera 150 cc, donde se trasladaba un masculino de 25 años.

Luego de presentar la documentación solicitada, el personal actuante realizó el dosaje de alcohol y el resultado fue positivo para 0,65 gramos de alcohol por litro de sangre. Por esta situación se efectuó una infracción vial.

El conductor ahora quedará sometido a un proceso de contravención  por la infracción cometida a la Ley 9099.

