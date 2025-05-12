La policía detuvo a varias personas durante el fin de semana en Tupungato: se logró recuperar elementos robados y hubo secuestro de drogas

Las detenciones se dieron en el loteo Moyano, en el barrio Arcoíris y calle Asistente Ubilla.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, realizó durante el fin de semana, diferentes operativos y maniobras, logrando la detención de 3 personas y recuperar una bicicleta. También hubo secuestro de cocaína y marihuana.

El primero de los hechos , tuvo lugar en el Callejón Ahumada, en el ingreso al Loteo Moyano, donde personal policial sorprendió a un masculino de 31 año, quien al momento de ser requisado tenía entre sus prendas, cogollos de marihuana y cigarrillos, los cuales se entiende por las autoridades que pretendían ser comercializados.

En un segundo hecho , en la parte Norte del barrio Arcoíris (ingreso al basural), personal de la UEP, requisó otro masculino que tenía en su poder un envase con una sustancia blanca que al ser sometida a la prueba dio positivo para cocaína.

Tanto el primer detenido como el segundo, fueron trasladados a la Comisaría 20 y tomó intervención la justicia federal debido a que se trata de un delito federal. Ambos fueron notificados por la infracción a la Ley 23.737.

Robo una bicicleta y fue detenido

En la tarde del sábado, un hombre de 29 años, terminó detenido cuando personal de la UEP, tomó conocimiento del robo de una bicicleta rodado 29 , la cual fue sustraída de calle Adolfo Calle. Por las cámaras de seguridad, se logró conocer el camino que hizo el delincuente hasta una casa ubicada en Asistente Ubilla al Norte 141.

Con estos datos, se ordenó un operativo cerrojo en el lugar y una orden de allanamiento donde estaba la bicicleta. Ante esta situación, la persona involucrada intentó escapar y logró ser detenido a los pocos metros.

La policía recuperó el rodado y trasladó en calidad de detenido al delincuente de 29 años.