La Policía frenó delitos en Tupungato y detuvo a dos hombres

Las intervenciones se concretaron tras tareas preventivas desplegadas en distintas zonas del departamento. En ambos casos se dio intervención a la Oficina Fiscal y se secuestraron elementos de interés para la causa.

Durante la tarde del jueves, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato intervinieron en dos procedimientos que permitieron neutralizar maniobras delictivas y detener a dos hombres en distintas zonas del departamento.

El primero de los hechos se inició luego de que la Policía tomara conocimiento de un robo ocurrido en calle Mendoza, en jurisdicción de Cordón del Plata. A partir de la denuncia, los uniformados se desplazaron hacia la zona y, al recorrer calle Álamo y el barrio Cordón del Plata, recibieron información de que los presuntos autores se habrían internado en una finca lindante.

Con esos datos, el personal de la UEP ingresó por calle Alcalde a una finca de viñas. En el lugar, interceptaron a una pareja que acababa de ser víctima de un robo. Según relataron, dos sujetos armados con un machete les sustrajeron un teléfono celular. Tras una persecución a pie, los sospechosos fueron aprehendidos a pocos metros de calle 6, cuando intentaban ingresar a una propiedad.

Durante la requisa, los policías lograron recuperar los bienes denunciados como robados, tratándose de dos teléfonos celulares. Los detenidos, de 21 y 26 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

En tanto, el segundo procedimiento se desarrolló en una finca ubicada sobre calle Iriarte. Allí, personal de la UEP Tupungato fue alertado sobre la presencia de sujetos que estarían intentando cometer un ilícito con duraznos. El propietario del predio, un hombre de 49 años, dio aviso a la Policía.

Tras un rastrillaje en el lugar, se hallaron y secuestraron cuatro mochilas, un morral, prendas de vestir, tres recolectores y 17 bolsas de arpillera, elementos que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza