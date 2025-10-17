La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

De los trabajos forma parte el personal de Investigaciones, Comisaría 15 e Infantería.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, informaron que desde las primeras horas de hoy viernes, personal de Investigaciones y efectivos de la Comisaría 15, junto con el apoyo Infantería, trabajan en una serie de allanamientos en el interior del Asentamiento Rodrigo.

Los trabajos se centran en el interior del Asentamiento, con una fuerte presencia policial en los ingresos al lugar.

En el lugar se encuentra presente el fiscal que ordenó llevar adelante las medidas y autoridades policiales, que una vez finalizadas las maniobras brindarán una conferencia de prensa para dar detalles al respecto.