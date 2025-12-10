Facebook X-twitter Youtube Instagram

La policía realizó un fuerte control policial en Anchoris: varias personas fueron controladas y se secuestró un caballo

La medida responde a un pedido de los vecinos por la inseguridad que se vive en el distrito en el último tiempo.

Tras una reunión que se se mantuvo entre funcionarios municipales, autoridades policiales y vecino del distrito de Anchoris, debido a los hechos de inseguridad que se están viniendo en el último tiempo, la policía comenzó a implementar fuertes controles policiales y mayor presencia en las calles.

Como resultado de estas primeras manobras llevadas adelante, los efectivos actuantes controlaron  98 personas y 40 se las  identificó mediante controles biométricos. Del total de las personas controladas 2 fueron trasladadas a la dependencia policial por presentar medidas pendientes con la justicia.

Respecto al control vehicular, se controlaron 20 autos, 5 motos y se realizaron 3 actas viales y se secuestró un caballo.

Desde el Ministerio de Seguridad, aseguraron que este tipo de maniobras se van a realizar de forma periódica y aleatoria en diferentes sectores del distrito y del departamento.

