diciembre 15, 2025

diciembre 15, 2025
La policía recuperó elementos robados y detuvo a una persona en Tunuyán

El hecho sucedió en horas de la noche en una vivienda ubicada en calle San Martín.

En horas de la madrugada del día sábado,  un llamado al 911, alertó a la policía por la presencia de sujetos en el techo de una vivienda ubicada en calle San Martín de Tunuyán. Estas personas estaban sacando elementos por el techo de la propiedad.

 Al arribo del personal al sitio,  los sospechosos se dieron a la fuga, por lo que rápidamente se montó un operativo en la zona logrando la detención de un sujeto a los pocos metros del lugar.

Luego de la detención, el propio personal realizó una inspección por la zona y encontró  elementos y herramientas entre ellos una hidrolavadora, que había sido sacada del interior de la propiedad. Además se  constató el daño en el portón de la propiedad  y diferentes tipos de huellas.

Por el hecho,  desde la Oficina Fiscal, se ordenó el trabajo del personal de Científica y se Investigaciones.

