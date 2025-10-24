Facebook X-twitter Youtube Instagram

La Policía Rural decomisó bochas de mortadela, carne y más de 30 litros de yogurt que están en mal estado

El hecho sucedió en calle El Álamo y calle 6 en el distrito del Cordón del Plata.

Personal de la Policía Rural del Valle de Uco, tomó conocimiento sobre un colectivo que ingresaría al departamento de Tupungato, con un contingente de personas que habían realizado un tour de compras en Bolivia.

Al momento de la detención del rodado, se controló a las personas y se examinó el rodado donde se encontró una importante cantidad de alimento, que pretendían ingresar al departamento con fines de comercialización.

Por tal motivo, se solicitó la presencia del área de bromatología de la Municipalidad de Tupungato, donde se comenzó a controlar la mercadería encontrada.

Como resultado, se secuestró por parte del personal tres bochas de mortadela, 36 litros de yogur, pepinos deshidratados, 45 kilos de tutucas, 10 kilos de pan, duraznos deshidratados, miel tostada y 2 kilos de carne seca tipo charqui.

Por el decomiso, el chofer de la unidad fue trasladado en calidad de aprehendido hasta la Subcomisaria del Cordón del Plata.

