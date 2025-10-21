Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 21, 2025

La Policía Rural rescató aves que permanecían en  cautiverio en Vista Flores y Colonia Las Rosas

Por este hecho, la policía notificó de la infracción cometida a los propietarios del lugar.

Personal de la Policía Rural del Valle de Uco, durante los últimos días realizó diferentes operativos en los distritos de Vista Flores y Colonia Las Rosas, donde logró el rescate de aves que permanecían en cautiverio. 

Debido a la situación, las personas propietarias del lugar donde estaban estas aves, fueron notificadas por la infracción cometida a la Ley 22421 de protección a la fauna silvestre.

En detalle y como resultado de dichas maniobras, se recuperó un ave de especie cardinal, un ave de la especie 7 cuchillos, y 7 aves de la especie cimarrones. También se secuestraron un total de 2 jaulas de tamaño mediano y un tipo jaulón.

