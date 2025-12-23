La policía rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Además, se secuestraron varios kilos de achuras, 2 chivos ya faenados y congelados y 9 vacas que se encontraban en un corral.

Durante la jornada de ayer lunes, personal de la Policía Rural de San Carlos, realizó un importante procedimiento en la zona de Capiz, San Carlos, luego de una investigación por faenamientos clandestinos. Al llegar al lugar a la vivienda señalada, se solicitó la presencia del área de Bromatología del departamento y un profesional de la medicina veterinaria.

En el interior de la propiedad, el personal actuante encontró tres freezer con carne vacuna en su interior con un peso total de 2.400 kilos, 32.22 kilos de achuras y 2 chivos. Horas después de este hecho, en Comisaría 15 de Tunuyán, de forma voluntaria se hizo presente una persona, que hizo entrega voluntaria de 494.740 kilos de carne vacuna, de dudosa procedencia.

Por este hecho, el personal actuante realizó las medidas correspondientes y procedió al secuestro de la carne. El total del decomiso fue entregado al personal de la Fundación Acción Salvaje, quien utilizará lo secuestrado para alimentar a los animales que se encuentran en el lugar.

Respecto a las cabezas que se encontraban dentro del corral, fueron secuestrados y llevados al corral del Estado.