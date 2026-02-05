Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 10, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 10, 2026

logo el cuco digital

La policía secuestró más de 7 kilos de marihuana en Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho tuvo lugar en el interior del barrio Arcoíris.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato se encontraba realizando operativos preventivos en el interior del barrio Arcoíris, una de las zonas más conflictivas que tiene el departamento, y en un callejón comunitario encontró varias plantas de marihuana con un peso total de 7,5 kilos.

Parte de la marihuana estaba en el callejón por donde transitan las personas, y una planta que superaba los dos metros de altura se encontraba en el patio de una de las casas del barrio.

Debido al hecho, el personal actuante solicitó la intervención del personal de Lucha contra el Narcotráfico, División Tupungato, quien se hizo cargo del decomiso de toda la droga y del resto del procedimiento.

Por el hecho, no hay personas detenidas, debido a que las plantas, al momento de ser encontradas, unas estaban en la vía pública y otras en una vivienda donde no había personas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Homicidio en Tunuyán: un hombre murió acuchillado y ya hay un detenido por el hecho

Peligrosos, violentos y denigrantes comentarios contra la reina de San Carlos en una reconocida radio de Mendoza

Se conoció la identidad del hombre que murió ayer tras un vuelco en San Carlos

Otro hombre herido gravemente en Tunuyán: fue apuñalado en Villa Seca

Un conductor se quedó dormido y volcó en La Consulta: fue trasladado al hospital

Un taxista asaltado, golpeado y herido por un grupo de hombres en Tunuyán

Habló la fiscal que investiga la muerte de la anciana: “La víctima estaba muy lastimada y estamos investigando las causas”

Tunuyán: Padre e hijo intentaron escapar de un control para evitar el secuestro de la moto que estaba “floja” de papeles

La mujer brasileña que sobrevivió al accidente en San Carlos sigue internada y con custodia policial

Delincuentes se hicieron pasar por compradores y robaron un auto en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO