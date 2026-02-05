La policía secuestró más de 7 kilos de marihuana en Tupungato

El hecho tuvo lugar en el interior del barrio Arcoíris.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato se encontraba realizando operativos preventivos en el interior del barrio Arcoíris, una de las zonas más conflictivas que tiene el departamento, y en un callejón comunitario encontró varias plantas de marihuana con un peso total de 7,5 kilos.

Parte de la marihuana estaba en el callejón por donde transitan las personas, y una planta que superaba los dos metros de altura se encontraba en el patio de una de las casas del barrio.

Debido al hecho, el personal actuante solicitó la intervención del personal de Lucha contra el Narcotráfico, División Tupungato, quien se hizo cargo del decomiso de toda la droga y del resto del procedimiento.

Por el hecho, no hay personas detenidas, debido a que las plantas, al momento de ser encontradas, unas estaban en la vía pública y otras en una vivienda donde no había personas.