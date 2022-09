La presidenta de la Juventud Radical tuvo que dejar su puesto en el HCD de Tunuyán: malestar de la joven y las explicaciones oficiales

Acompañaba a la ex edil, Victoria Villalobos, que renunció en mayo. Desde ese momento continuó trabajando con Sebastián Pelletán , que ingresó en reemplazo al recinto.

Ayer se vivió una mañana tensa en el Concejo Deliberante de Tunuyán. La presidenta de la Juvetud Radical, que era secretaria de un edil, se quedó sin trabajo, y según afirmaron testigos, todo terminó en llantos y malestar.

Micaela Manrique acompañaba a Victoria Villalobos, ex concejal de ese partido, que renunció en mayo pasado. Desde ese momento la joven siguió trabajando en el HCD pero a partir de ese momento junto a Sebastian Pelletán , quien ingresó como sucesor de Villalobos.

Justamente desde el bloque explicaron que cada concejal asigna a un secretario o secretaria de confianza para que lo acompañe en su mandato y de este derecho habría empezado a hacer uso el funcionario al destinar a una nueva persona y despedir a Manrique.

“La secretaria, cuando se fue la concejal Villalobos, acordó con el concejal Pelletán, que la tener por uno, dos meses”, expresó Luis López, presidente de la UCR de Tunuyán, diálogo con El Cuco Digital.

“Son cuestiones laborales en las que no me puedo meter porque cuando alguien entra al concejo va con gente de confianza. Yo cuando entré al concejo llevé a mi secretaria que es una abogada que me acompaña. Cada uno tiene derecho de llevar a la gente de confianza”, agregó el ex director del Hospital Scaravelli.

A su vez, el edil sostuvo que el tema ya estaba hablado de antemano, por lo que la reacción de la chica lo tomó de sorpresa. “El concejal le avisó hace más de un mes a la secretaria y nunca vino a proponerme una reunión con el comité, así que nos encontramos de sorpresa con esta situación”, completó López.

En tanto, la joven no dio declaraciones al respecto.