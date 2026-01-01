La primera beba de 2026 nació en Mendoza ¿En qué hospital la recibieron?

Con la información disponible hasta el momento, estos son los primeros bebés nacidos oficialmente en la Argentina en 2026.

El inicio de 2026 estuvo marcado por nacimientos registrados casi en simultáneo en distintas provincias del país. Entre las 00:00 y las 00:08 del 1.º de enero, al menos cuatro bebés llegaron al mundo en Mendoza, San Luis y Tucumán, según datos oficiales y reportes de medios locales. En tanto, en el Valle de Uco no se registraron nacimientos durante ese período, según informó Paulo González Trigo, Coordinador de Salud de la región en comunicación con El Cuco Digital.

Los primeros nacimientos del año

El primer registro horario se produjo exactamente a las 00:00 en la provincia de Mendoza, donde Juana Delfina nació en el Hospital Lagomaggiore, uno de los centros de salud más importantes de la región. La beba pesó 3.290 kilos y está en buen estado de salud.

En el mismo minuto, pero a más de 700 kilómetros de distancia, se registró otro nacimiento: Mia Saray Frías Olaechea, que llegó al mundo en la Clínica Italia de la ciudad de San Luis. El parto fue natural y la beba pesó 2.950 kilogramos.

El equipo médico junto a la bebé y su madre. (Foto: Jorge Castro – El Chorrillero).

Pocos minutos después, a las 00:02, se confirmó el primer nacimiento de Tucumán. Se trató de Helena Giselle, nacida por parto normal en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, uno de los principales centros de atención materna de la provincia.

Helena fue la primera bebé del 2026 en Tucumán. (Foto: X @fernandez_17230)

La misma institución tucumana informó luego otro nacimiento a las 00:08: Noah Alejandro, que llegó al mundo mediante cesárea y completó la secuencia de los primeros minutos de 2026 en el país.