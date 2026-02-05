La provincia autorizó a que operadores de agua realicen un aumento por encima del previsto en AYSAM

El aumento se dio por decreto luego de una audiencia pública.

El Poder Ejecutivo provincial autorizó un incremento del 19,5% en los cuadros tarifarios correspondientes al año 2026 para los operadores de los servicios de agua potable y saneamiento, con exclusión de AYSAM S.A.P.E.M (ya que para ésta empresa es del 17%).

El Decreto N°124 con fecha 27 de enero de 2026 autoriza un aumento del 19,5% para 125 operadores: la mayor parte de gestión comunitaria (uniones vecinales y cooperativas), municipalidades y operadores de gestión privada.

“El procedimiento para determinar esto fue muy similar al de la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM). Los pequeños operadores presentaron un pedido de revisión tarifaria y el Departamento General de Irrigación, en su función de ente regulador, agrupó a todos los operadores y elaboró una evaluación de los costos operativos que luego fueron presentados y debatidos en la Audiencia Pública”, explicó Sebastián Pulido, Director de Regulación y Control de Agua y Saneamiento del organismo del agua.

“El esquema aprobado contempla un incremento anual de referencia del 19,5 %, consistente con las proyecciones macroeconómicas oficiales brindadas por Banco Central de la República Argentina a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), y mantiene criterios de equidad, progresividad y uso responsable del recurso hídrico. En líneas generales todos los operadores acompañaron este estudio y el ajuste tarifario”, agregó Pulido.

“Pasada la audiencia pública, elevamos el informe al gobierno de la provincia para que como poder concedente autorice el aumento”, concluyó.