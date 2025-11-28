La provincia estableció que durante el 2026 se tengan 190 días de clases y mayor carga horaria

La provincia tiene una jornada escolar con media hora mas que el resto del país.

La resolución de la DGE no solo establece los 190 días de clase, sino que también garantiza una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional (que es de 760 horas para Primaria y 900 para Secundaria), debido a que la jornada escolar en Mendoza es media hora más extensa que en el resto del país.

Lo dispuesto establece las siguientes cargas horarias mínimas garantizadas para el ciclo 2026:

Nivel Inicial: 630 horas reloj.

Nivel Primario: 840 horas reloj. (80 horas más que el mínimo nacional).

Nivel Secundario: 940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).

940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).



Fechas Clave del Calendario 2026

El cronograma oficial marca las siguientes fechas centrales para el ciclo lectivo:

Evento Fecha Descripción Presentación Lineamientos Pedagógicos 06 de febrero Acto de presentación de los lineamientos político-pedagógicos de la DGE para 2026. Tadeo García Zalazar Presentación de Docentes en las escuelas 10 de febrero Docentes y personal con cargo de todas las escuelas. Recuperación de Saberes Inicia el 10 de febrero Período de intensificación y fortalecimiento de trayectorias para estudiantes de nivel primario y secundario. INICIO DEL CICLO LECTIVO 25 de febrero Comienzan las clases para Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias. Inicio 2.º a 6.º Año Secundario 02 de marzo Ingreso de estudiantes de segundo a sexto año de escuelas secundarias. Receso Invernal Del 06 al 17 de julio Vacaciones de invierno para todos los niveles y modalidades. Recuperación e intensificación de saberes Del 30 de noviembre al 18 de diciembre Periodo de recuperación final de saberes para estudiantes que deban aprendizajes.(tres semanas) FINALIZACIÓN DEL CICLO LECTIVO 22 de diciembre Último día de clases para estudiantes que adeudan aprendizajes.

Nivel Superior

Para los Institutos de Nivel Superior, el cronograma de actividades se establece de la siguiente manera:

Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 09 de febrero.

09 de febrero. Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.

25 al 31 de marzo. Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.

29 de junio al 03 de julio. Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.

10 de agosto. Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.

Cierre del Ciclo Lectivo 2025: Últimas Instancias que quedan por delante

Mientras se planifica el próximo año, las escuelas ya transitan las últimas etapas del presente ciclo.