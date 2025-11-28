Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

noviembre 29, 2025

La provincia estableció que durante el 2026 se tengan 190 días de clases y mayor carga horaria

La provincia tiene una jornada escolar con media hora mas que el resto del país.

La resolución de la DGE no solo establece los 190 días de clase, sino que también garantiza una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional (que es de 760 horas para Primaria y 900 para Secundaria), debido a que la jornada escolar en Mendoza es media hora más extensa que en el resto del país.

Lo dispuesto establece las siguientes cargas horarias mínimas garantizadas para el ciclo 2026:

  • Nivel Inicial: 630 horas reloj.
  • Nivel Primario: 840 horas reloj. (80 horas más que el mínimo nacional).
  • Nivel Secundario: 940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).
  • Fechas Clave del Calendario 2026

El cronograma oficial marca las siguientes fechas centrales para el ciclo lectivo:

EventoFechaDescripción
Presentación Lineamientos Pedagógicos06 de febreroActo de presentación de los lineamientos político-pedagógicos de la DGE para 2026. Tadeo García Zalazar
Presentación de Docentes en las escuelas10 de febreroDocentes y personal con cargo de todas las escuelas.
Recuperación de SaberesInicia el 10 de febreroPeríodo de intensificación y fortalecimiento de trayectorias para estudiantes de nivel primario y secundario.
INICIO DEL CICLO LECTIVO25 de febreroComienzan las clases para Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias.
Inicio 2.º a 6.º Año Secundario02 de marzoIngreso de estudiantes de segundo a sexto año de escuelas secundarias.
Receso InvernalDel 06 al 17 de julioVacaciones de invierno para todos los niveles y modalidades.
Recuperación e intensificación de saberesDel 30 de noviembre al 18 de diciembrePeriodo de recuperación final de saberes para estudiantes que deban aprendizajes.(tres semanas)
FINALIZACIÓN DEL CICLO LECTIVO22 de diciembreÚltimo día de clases para estudiantes que adeudan aprendizajes.

Nivel Superior

Nivel Superior

Para los Institutos de Nivel Superior, el cronograma de actividades se establece de la siguiente manera:

  • Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 09 de febrero.
  • Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.
  • Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.
  • Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.
  • Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.

Cierre del Ciclo Lectivo 2025: Últimas Instancias que quedan por delante

Mientras se planifica el próximo año, las escuelas ya transitan las últimas etapas del presente ciclo.

  • Finalización para estudiantes sin pendientes: Los estudiantes de todos los niveles que hayan aprobado sus espacios curriculares finalizarán el cursado del ciclo lectivo 2025 el viernes 5 de diciembre.
  • Períodos de Intensificación/Recuperación: Para los estudiantes con espacios pendientes de aprobación, el período de intensificación se extenderá:
    • Primario, Especial y Secundario: Del 9 al 19 de diciembre.
    • Jóvenes y Adultos: Del 1 al 12 de diciembre (para exámenes complementarios).
  • El cursado finaliza el 19 de diciembre para los estudiantes con procesos pendientes.
  • Actividad Docente y Directiva:
    • Las Jornadas Institucionales de cierre serán el lunes 22 de diciembre, dando por terminada la actividad docente de este ciclo.
    • Los equipos jerárquicos (directores y supervisores) finalizarán sus actividades el martes 23 de diciembre.

