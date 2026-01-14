Facebook X-twitter Youtube Instagram

La provincia realizará dos obras de agua potable con parte del Fondo de Resarcimiento

La obra beneficiará a los departamentos del gran Mendoza.

El Gobierno de Mendoza aprobó la asignación de fondos para ejecutar las obras “Refuncionalización y Macromedición de Perforaciones del Área Metropolitana y Macromedición y Automatización de Perforaciones del Gran Mendoza”. La decisión fue ratificada mediante el decreto 2893, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

La obra se financiará con recursos del Fondo del Resarcimiento, con una inversión total de USD 3.592.063, y constituye una intervención estratégica para mejorar el abastecimiento de agua potable para toda la población urbana y periurbana del Gran Mendoza. Esta iniciativa, tiene como objetivo garantizar un servicio más confiable, eficiente y sostenible.

La obra abarcará 44 puntos de bombeo de agua subterránea distribuidos estratégicamente en Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo. Actualmente, estas perforaciones son fundamentales para el suministro de agua, pero presentan limitaciones que esta intervención busca superar, asegurando un funcionamiento seguro y continuo. El proyecto se desarrollará en dos etapas complementarias.

La primera etapa incluye mejoras en la infraestructura existente, como accesos, salas de control y sistemas de medición, asegurando que cada perforación opere de manera más segura y eficiente.

La segunda etapa incorpora tecnologías modernas que permitirán controlar y monitorear el sistema de manera remota, optimizando el uso de agua y reduciendo riesgos de interrupciones en el suministro.

La obra civil de Refuncionalización y Macromedición de Perforaciones Área Metropolitana, con un presupuesto oficial de $ 2.041.183.560,60, tuvo su apertura de licitación el 4 de diciembre de 2025 y se presentaron 2 empresas. Actualmente se están analizando las ofertas.

Los trabajos serán ejecutados bajo la supervisión de Aysam y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

