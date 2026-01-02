La provincia realizó más de mil doscientos controles de alcoholemia durante Año Nuevo

Del total de las actuaciones, 54 resultaron positivos.

Durante los festejos por Año Nuevo, el Gobierno de Mendoza desplegó un operativo especial de control y prevención vial con foco en la alcoholemia, que duplicó la cantidad de testeos realizados en comparación con Navidad. El operativo se llevó adelante en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia de toda la provincia, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los municipios.

Entre el martes 31 de diciembre y el miércoles 1 de enero, se realizaron 1.224 controles de alcoholemia. Como resultado, se registraron 54 actuaciones por alcoholemia positiva: 31 conductores presentaron menos de un gramo de alcohol en sangre, mientras que el resto superó ese nivel.

El despliegue vial incluyó además el control de 1.344 vehículos, entre autos y motos y derivó en el labrado de 515 actas viales en un lapso de 48 horas. Del total de infracciones, 91 correspondieron a faltas gravísimas, mientras que el resto se distribuyó entre actas leves y graves. Asimismo, se dispuso la retención de 42 vehículos, 28 motocicletas y 31 licencias de conducir por distintas irregularidades.

Finalmente, se destacó que los controles de alcoholemia aumentaron un 240% durante 2024 en comparación con el año anterior y que en 2025 continuaron en alza, con un incremento del 0,5%. En tanto, la positividad se mantiene baja: durante 2024 se registró una disminución del 8,8%, tendencia que persiste en 2025 pese al incremento sostenido de los controles.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza