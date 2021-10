La querida Graciela Alvarez se jubiló: “Seguiré transmitiendo esperanza desde otros espacios”

@TeffyTello

Expresó la maestra que brindó una linda entrevista a El Cuco Digital. ¡No te la pierdas!

Este lunes por la tarde, Graciela Álvarez, querida docente de La Consulta comunicó a través de las redes sociales que se jubiló. La noticia causó gran alegría en sus familiares, amigos y la comunidad educativa del departamento de San Carlos con quien tuvo la oportunidad de vincularse y compartir momentos.

Graciela dialogó con este medio y contó en una entrevista cómo fue qué eligió esta profesión, cuáles fueron los desafíos que debió afrontar, qué siente ahora que podrá descansar y disfrutar de la jubilación entre otras anécdotas.

-Graciela, contanos cómo fue que elegiste ser docente

Esta profesión la elegí por casualidad porque yo iba a estudiar profesorado de lengua y literatura pero en ese momento no contábamos con la suerte de tener instituciones en la zona para poder estudiar así que me tuve que ir a inscribir en la Facultad de Filosofía y Letra de Mendoza, en ese momento se hacía un preuniversitario que lo rendí con 10.

Mientras tanto, recuerdo que paraba en la casa de mi nona, la mamá de mi papá. Sufría mucho el desarraigo, lloraba porque extrañaba y no lo pude superar a pesar de que mi papá me visitaba a mitad de semana para acortar los días. Hasta que en una de las oportunidades que fue, ya promediando el mes de junio, me invitó al cine y cuando salimos él se fue hacer unas compras y nos despedimos. Sin embargo, como el auto había quedado con llave en la playa, me subí al auto, y me estiré en la parte de atrás. Mi papá no se dio cuenta, entonces cuando ya veníamos cerca de la Cruz Negra yo levanté la cabeza y le dije que venía en el auto. Se llevó un susto tremendo, no entendía nada, pero le expliqué que no soportaba estar lejos.

Y, a decir verdad, le costó entenderme y que me viniera. Pero entre lágrimas le pedí en el camino que parara en la Escuela Normal porque yo quería seguir estudiando pero no podía soportar vivir lejos. Así que paramos en el Normal y me atendió una persona maravillosa, Felipe Martínez, el rector en ese entonces, que me dio todo lo que necesitaba y pensaba en mi vida profesional. Me dijo que si me animaba rindiera los parciales y continuara con el cursado después de julio. Y, la verdad que me animé, rendí y me acoplé a esa promoción.

-Nos podes contar cómo ha sido tu vida docente

Mi vida docente me ha dado muchas alegrías, y aunque hubo espinas, el amor que recibí a diario de los niños todo se transforma. Nos hace estar bien y ser felices y como si fuera poco me permitió disfrutar de mi trabajo.

-Qué sentís ahora que llegó tu jubilación

Siento emociones encontradas porque miro la carita de cada uno de los pequeños que voy a dejar y no te voy a negar que siento angustia y una cosita de sentir que los estoy despidiendo. Pero bueno, tengo felicidad de saber que tengo otra vida que me está esperando y que tengo que disfrutar. Ahora estoy en la escuela, trabajo hasta el día viernes y como es mi egreso quiero agradecer esta vida simple que he llevado siempre y quiero disfrutarla con la gente que me rodea, me quiere y seguiré transmitiendo esperanza desde otros espacios, sea de donde sea.