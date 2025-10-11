LA REALIDAD MATERIAL Y FÍSICA VS LA REALIDAD VIRTUAL EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS

Por Juan Jofre.

“Mi ciencia no sirve para nada si se la saca de contexto” declaró un famoso médico que realizaba estudios vinculados con la pobreza y denunciaba ciertas malas prácticas empresariales. Él mismo pudo ver como al otro día, sus adversarios/enemigos utilizaban sus medios de comunicación titulando que el médico había dicho que “su ciencia no sirve para nada”.

Esto de recortar de la realidad material física la parte que se quiere, y difundir en la realidad virtual la parte que conviene, no es nuevo, pero hoy domina al mundo, y sobre todo a las campañas políticas. Por eso, necesitamos más que nunca, estar atentos, despiertos y críticos.

Para ejemplo, la visita del Presidente Milei a Mendoza. Si analizamos la realidad material, estuvo muy poco tiempo en San Rafael, no escuchó a los otros oradores, casi no saludó a nadie, y voló hacia la ciudad, donde estuvo menos de diez minutos. En otros tiempos se hubiese dicho que esto era una burla, pero ya nos acostumbramos. Lo importante para él y su equipo de comunicación es generar algo de material para luego recortar y difundir lo conveniente en las redes, sobreponiendo la realidad virtual a la material.

Claro que hay quienes plantean que esa supremacía de la realidad virtual dura poco, porque es efectiva hasta que los elementos de la realidad material te hacen tomar conciencia. Cuando hay que cargar combustible, comprar comida, pagar las boletas, producir o construir, lo virtual pierde peso, y a eso apuntan, los discursos y acciones de las fuerzas opositoras a Milei y a Cornejo.

Una batalla interesante que mostrará resultados el domingo 26 de octubre.

En los departamentos del “milagroso” Valle de Uco, las campañas también están atravesadas por la dicotomía de lo material vs lo virtual.

En la columna de hoy, daremos solo un pantallazo general de las campañas en base a esta dicotomía, porque en la del sábado que viene, nos detendremos uno por uno con los espacios/candidatos de los tres departamentos.

Vamos a clasificar las campañas en tres grupos: en el primero, nombraremos a quienes están haciendo campaña combinando realidad material y realidad virtual. Incluiremos ahí a los espacios/candidatos que están saliendo a caminar, visitando barrios, escuchando vecinos, llevando algún panfleto con ideas, y que luego, arman material para redes y lo difunden por el mundo virtual. A falta de dos semanas para las elecciones, podemos decir que estos grupos o partidos políticos ya están a full en campaña.

Ubicamos en este primer grupo a los oficialismos de Tunuyán y San Carlos, con Rodrigo López y Sebastián Garro respectivamente, marcando esta tendencia. En el mismo plano podemos mencionar al PJ de Tupungato (Gabriela Carleti), al segundo candidato del oficialismo de Tupungato (Pablo García) y a “Nuevo Tupungato” (Cabezas). En Tunuyán hacen ese mix también los candidatos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Diego Olaiz), el Partido Verde (Carla Corvalán) y Provincias Unidas (Pedro Manzano). En San Carlos, este tipo de campaña ya modo full, se ve, además del oficialismo, en Protectora (Vero Diez), y todavía no mucho más.

En un segundo grupo, pondremos a quienes han priorizado la estrategia de la realidad virtual, y por ahora han generado mucho contenido para redes, pero donde no se muestran acciones o actividades materiales como caminatas, reuniones, actos, etc. No decimos que no las estén haciendo, simplemente, que no lo han combinado como estrategia de campaña.

En San Carlos, Provincias Unidas (Marcelo Romano), Partido Verde (Carla Farías), Nuevos Rumbos (Daniel Biscontín) y el Frente Libertario Demócrata (Boris Martín), están mostrando este tipo de campaña. En Tunuyán, con este trabajo centrado en las redes, Gladys Rivas (Frente Libertario Demócrata) y Juampi Domizi (Protectora). En Tupungato, “Renueva Tupungato” (Federico Santoni), Provincias Unidas (Osvaldo Londei), Partido Verde (Alejandra Salvatierre), Protectora (Rubén Leyes) y Libertario Demócrata (Franco Avogadro).

Es probable que este cronista haya cometido algunas omisiones, de grupos o candidatos que están saliendo a hablar con los vecinos y no los haya registrado, pero es muy raro que si lo están haciendo no lo estén mostrando.

Ahí nace el tercer agrupamiento, el de quienes están haciendo acciones materiales/físicas, pero no lo comparten virtualmente. Destaca en este sector, el caso del oficialismo tupungatino, que sí está saliendo a caminar con su primer candidata Mariela Bueno, pero no lo están mostrando en las redes.

Estrategia similar para el partido de los jubilados, que hace recorridas y caminatas, pero no hay mucho, o casi nada, trabajo en las redes.

Usted lector, lectora, podrá irse preguntando si le gusta ver a los candidatos en las redes, porque dedicándole un rato al celular puede ver y escucharlos a todos; o si prefiere tener la posibilidad de hablar cara a cara, material y físicamente en una recorrida por su barrio, en un acto, en una esquina de plaza.

En las redes, los candidatos tienen la posibilidad de decir lo que proponen o denuncian, pero sobre todo, pueden mostrar el recorte de la realidad material que a ellos les parezca más conveniente.

En cambio, en las actividades físicas o materiales, el ciudadano tiene la posibilidad de preguntarle al candidato, transmitirle inquietudes, darle su apoyo con un beso y abrazo, o descargarle algunas broncas.

Lo real físico y lo real virtual, pueden darnos a los ciudadanos una linda serie de herramientas para participar más activamente y contribuir también desde el lugar de cada uno a mejorar nuestra sociedad. ¡A utilizarlas carajo!