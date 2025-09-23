La Receta de Mi Abuela: Rosario Giamportone ganó la instancia departamental con un exquisito budín de pan

Su plato fue el favorito del jurado que tuvo que deliberar entre cuatro menúes que en sus sabores transmitían amor, herencia y tradición.

El sábado en la mañana fue la presentación oficial del Concurso en Tupungato en el Hotel Turismo, que en el salón mayor tuvo la presencia del Intendente Gustavo Aguilera, el Director de Adultos Mayores de la Provincia Lucas Luppo y la Coordinadora del Área del Adulto Mayor Municipal, Rocio Herrera. Quienes compitieron con Rosario fueron tres mujeres más: Rosa Muñoz, Norma Solorzano y Nidia Carmona; todas llevaron resueltas recetas deliciosas y aplaudidas por todas las personas que estuvieron en el evento.

El lugar tuvo un mesón largo donde se ubicaron las barras de las participantes, que estaban conformadas por algunos familiares y compañeros de los talleres municipales para personas mayores de Ciudad, San José y el Cordón del Plata. Durante el proceso del certamen compartieron mates y panificados mientras escuchaban atentos las explicaciones de sus representantes.

El jurado que tuvo el rol de evaluar y elegir el plato ganador lo integraron la Reina del Adulto Mayor Elba Dellac y las Licenciadas en Nutrición, Verónica Blanco del Área Sanitaria de Tupungato y Verónica Mendez, Jefa del departamento Promoción Adultos Mayores Activos.

Una por una fueron compartiendo los platos especiales con los que se anotaron al concurso: Rosa Muñoz contó ingredientes y procedimiento de cocción de sus empanadas caseras, Norma Solorzano compartió los secretos de su escabeche de pollo y Nidia Carmona explicó cómo prepara su pastel de papa dulce, y Rosario les mostró e hizo probar el budín de pan.

Una vez que pasaron las 4 participantes y después de deliberar unos minutos el jurado decidió que el budín de Rosario era el favorito quien recibió como obsequio una licuadora. “Rosario se llevó una licuadora, un electrodoméstico. Siempre pensamos en algo que sea útil para ellos porque, como siempre lo hemos dicho, la idea del área de adultos de la Muni es que ellos estén en movimiento, siempre ocupados en algo que hace muy bien a su salud, a mantenerse activos, a mantener la vitalidad. Y en esta ocasión un electrodoméstico y nuestra ganadora se fue muy contenta”, refirió la Coord. Herrera

La ganadora representará a Tupungato en la etapa provincial del Concurso que se realizará el sábado 18 de octubre en San Carlos. “El 18 de octubre se realiza el certamen provincial y como bien decís, desde la Muni vamos a hacer toda la logística para acompañar a Rosario. Es una ocasión muy bonita porque se va en esta ocasión a San Carlos el 18 de octubre por todo el día. Ahí hay artesanos, clases de yoga, de baile, muestras, artistas y siempre desde el departamento acompañamos a la Dirección de Adultos de la provincia”, anticipó la Coord. Herrera.

Fuente: Prensa Tupungato