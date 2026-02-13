Facebook X-twitter Youtube Instagram

La Reina Departamental de la Vendimia de Tupungato, Micaela Galdame, tendrá su primer encuentro con el público

De esta manera, la Reina elegida por los tupungatinos comienza su recorrido como soberana departamental, llevando el espíritu de la Vendimia y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

La Reina Departamental de la Vendimia de Tupungato 2026, Micaela Galdame, protagonizará este viernes 13 de febrero, de 10 a 13 horas, su primer acercamiento oficial con el público en la Peatonal Sarmiento. La soberana estará acompañada por la Banda Militar Talcahuano del RIM 11 “General Las Heras”, que brindará un espectáculo abierto con su música en vivo, aportando el marco festivo a esta presentación pública.

Será una oportunidad especial para que mendocinos y turistas puedan conocerla personalmente, compartir un momento cercano, tomarse fotografías y dialogar con quien representa a Tupungato en el calendario vendimial 2026.

Fuente: prensa Tupungato 

