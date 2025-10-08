Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 8, 2025

logo el cuco digital

La Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos cerró con éxito una capacitación en Gestión Financiera

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print


El evento contó con la presencia de los funcionarios y empleados municipales que aprobaron el examen, y en la ceremonia se destacaron los logros del equipo, cuya capacitación es fundamental para el buen funcionamiento de los servicios públicos y la correcta administración de los recursos municipales.

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos culminó con éxito un ciclo de capacitación en Gestión Financiera, realizado en la Universidad Nacional de Cuyo. Esta formación tuvo como objetivo mejorar las competencias del personal municipal en áreas clave como contaduría, tesorería, presupuesto y administración financiera, en el marco de la Ley de Administración Financiera de Mendoza.


La capacitación, que se desarrolló desde el mes de junio hasta octubre, fue un esfuerzo integral en el que participaron empleados de diversas áreas del municipio. Durante el curso, se abordaron temas cruciales como la ejecución presupuestaria, el control de contrataciones y bienes, el sistema de tesorería y la gestión de subsidios.


En un emotivo cierre, se entregaron certificados a los participantes que aprobaron el examen final, consolidando el compromiso de la gestión municipal con la mejora continua de su equipo de trabajo. Este curso, además, marca un hito: es la primera vez que el personal de la Secretaría de Hacienda participa de una capacitación en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, y San Carlos se convierte en el primer municipio en llevar adelante esta iniciativa.


«Este curso es el puntapié inicial para fortalecer la gestión municipal con herramientas técnicas actualizadas, y nos permite avanzar hacia una administración más eficiente y transparente», expresó el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos.


La Municipalidad de San Carlos destacó la importancia de seguir impulsando estas acciones de formación.

Fuente: prensa San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

Tres jóvenes del Valle de Uco son los creadores de la imagen de la Vendimia 2026, fueron elegidos entre 37 propuestas

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO