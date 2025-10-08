La Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos cerró con éxito una capacitación en Gestión Financiera



El evento contó con la presencia de los funcionarios y empleados municipales que aprobaron el examen, y en la ceremonia se destacaron los logros del equipo, cuya capacitación es fundamental para el buen funcionamiento de los servicios públicos y la correcta administración de los recursos municipales.

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos culminó con éxito un ciclo de capacitación en Gestión Financiera, realizado en la Universidad Nacional de Cuyo. Esta formación tuvo como objetivo mejorar las competencias del personal municipal en áreas clave como contaduría, tesorería, presupuesto y administración financiera, en el marco de la Ley de Administración Financiera de Mendoza.



La capacitación, que se desarrolló desde el mes de junio hasta octubre, fue un esfuerzo integral en el que participaron empleados de diversas áreas del municipio. Durante el curso, se abordaron temas cruciales como la ejecución presupuestaria, el control de contrataciones y bienes, el sistema de tesorería y la gestión de subsidios.



En un emotivo cierre, se entregaron certificados a los participantes que aprobaron el examen final, consolidando el compromiso de la gestión municipal con la mejora continua de su equipo de trabajo. Este curso, además, marca un hito: es la primera vez que el personal de la Secretaría de Hacienda participa de una capacitación en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, y San Carlos se convierte en el primer municipio en llevar adelante esta iniciativa.



«Este curso es el puntapié inicial para fortalecer la gestión municipal con herramientas técnicas actualizadas, y nos permite avanzar hacia una administración más eficiente y transparente», expresó el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos.



La Municipalidad de San Carlos destacó la importancia de seguir impulsando estas acciones de formación.

Fuente: prensa San Carlos