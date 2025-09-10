La Selección Argentina cerró las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una derrota frente a Ecuador

Los dirigidos por Leonel Scaloni terminaron clasificando primeros con 38 puntos, muy por encima del resto de las selecciones.

La Selección Argentina se despidió de las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota por 1-0 con Ecuador, en el estadio Monumental de Guayaquil en la última fecha del torneo. Ya clasificado al Mundial 2026 y con el primer puesto asegurado, a la Albiceleste le costó horrores un partido plagado de polémicas y pierna fuerte, y sin su capitán Lionel Messi. Así, con un hombre menos por más de una hora, por expulsión de Nicolás Otamendi, cayó con un gol de penal de Enner Valencia.

Demasiada pierna fuerte hubo en el primer tiempo, para un partido que sólo era para cumplir, con ambas selecciones clasificadas al Mundial 2026 y en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El árbitro Wilmar Roldán debió trabajar más de lo normal, para detener un juego brusco insólito.

Y en ese partido friccionado, el que encontró mejor ritmo fue Ecuador, que inquietó al Dibu Martínez en dos oportunidades con buena respuesta del arquero del Aston Villa. La Scaloneta jamás desplegó su juego habitual y sufrió el encuentro en Guayaquil más de la cuenta.

Así llegó la jugada quiebre: Leandro Balerdi perdió la marca en un pelotazo largo, y Nicolás Otamendi debió bajar a Enner Valencia para evitar un posible gol: roja a los 31′ del primer tiempo. Ecuador creció con un jugador más y llegó a marcar la diferencia con un penal con polémica.

Cuando todo indicaba que Argentina se iba al descanso 0-0, el árbitro Roldán sancionó un controvertido penal por una presunta infracción de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado. Valencia no falló y marcó el 1-0 en una diferencia merecida.

El entrenador Scaloni movió el banco y metió lo mejor que tenía para dar vuelta un partido al que nunca le encontró solución. Franco Mastantuono y Giovani Lo Celso ingresaron para darle un poco de fútbol a la visita, que jamás encontró. Ni con la expulsión de Moisés Caicedo por un pisotón a Nicolás González, la Selección encontró el rumbo.

De esta manera, la Selección se despidió de unas Eliminatorias Sudamericanas que dominó de punta a punta y que tuvo a Lionel Messi como único goleador del torneo, con 8 tantos. Terminó en primer lugar con 38 puntos, a 9 de su inmediato perseguidor, Ecuador, quien escaló a la segunda posición con 29 unidades y se consagró como la valla menos vencida de la tabla, luego de recibir tan solo 5 tantos en 18 encuentros.

Fuente: C5N