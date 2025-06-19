Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

La Selección de Tunuyán debuta el próximo miércoles en la Copa País

El equipo continúa entrenando bajo las ordenes del entrenador Marcelo Alarcón, en las instalaciones del Polideportivo de Tunuyán.

La Selección de Tunuyán, estará debutando el próximo miércoles en la cancha del Tunuyán Sport Club, donde hará las veces de local, frente a Liga Mendocina, equipo que es dirigido por José Luis Bazzalli.

Tunuyán comparte grupo con el seleccionado de Liga Mendocina y el de Tupungato, donde se enfrentarán todos contra todos en partidos ida y vuelta y solo clasificará el primero a la siguiente instancia.

El seleccionado tunuyanino, es dirigido por Marcelo Alarcón, quien dialogó con el medio y comentó lo siguiente: “el plantel está en óptimas condiciones y muy motivado, tienen muchas ganas de jugar, estamos todos muy ansiosos por el debut”.

Ha sido un proceso muy largo de trabajo para llegar al arranque, jugadores, cuerpo técnico e incluso desde la Liga de Tunuyán, con el presidente Alberto Estrella a la cabeza, se ha hecho un muy buen trabajo para que nosotros podamos tener todas las comodidades”.

Vamos a llegar al debut con todo el seleccionado a disposición, sabemos que vamos a enfrentar a grandes rivales, conozco algunos jugadores de Tupungato y muy poco a los de liga mendocina, pero como entrenador ya tenemos un objetivo claro que es clasificar primeros de nuestra zona”, concluyo el entrenador.

Dato a tener en cuenta, los partidos que jugué Tunuyán contra su par de Tupungato se jugarán los días domingo, mientras que los dos partidos tanto local como visitante frene a Liga Mendocina, serán los días miércoles desde las 16 horas.

