La sequía en Mendoza: Irrigación presentó un plan para reducir los impactos de esta problemática

Desde el Departamento General de Irrigación se está trabajando en el Plan Hídrico de la provincia y la sequía es uno de los principales ejes.

El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, junto al director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas, presentaron el Plan Especial de Gestión de Riesgo de Sequía, que forma parte del Plan Hídrico de la Provincia de Mendoza.

Dicho proyecto, que está en pleno proceso de elaboración, establece lineamientos obligatorios y recomendaciones técnicas para la gestión preventiva y proactiva del riesgo de sequías en la provincia para las próximas décadas.

Dicho plan, que se está craneano por parte de los profesionales, apunta a reducir los impactos ambientales, económicos y sociales que puede producir una sequía. La provincia de Mendoza, es una zona que depende en un 95 % de la nieve que se acumula en las montañas en la etapa invernal.

En concreto, con este plan que se pretende llevar a cabo, se busca priorizar la salud y la vida de la población, asegurando el abastecimiento poblacional y minimizar daños sobre las actividades productivas conforme a la priorización de los usos del agua.

Para lograrlo, el Plan establece mecanismos de monitoreo y detección, fija umbrales que definen fases de gravedad progresiva y asocia a cada fase medidas específicas y proporcionadas, siguiendo metodologías internacionales.

El Plan, además, apunta a modernizar y medir el riego, gestionar la demanda, promover uso conjunto superficial‑subterráneo y recarga de acuíferos, habilitar fuentes alternativas como reúso, aplicar soluciones basadas en la naturaleza y utilizar instrumentos económicos que incentiven eficiencia y resiliencia.

Fuente: Irrigación