La solidaridad como un modo de lucha: en el 8M, mujeres de Tunuyán visibilizaron su gran labor social

Son voluntarias en Cáritas y en hoy estuvieron, como cada día, ayudando a quienes más lo necesitan.

Cada 8 de marzo se conmemora, desde 1975, el Día Internacional de las Mujeres. En esta fecha, mujeres de todos los continentes reafirman y reclaman la igualdad de derechos, y denuncian la desigualdad y discriminación de género.

En el marco de dicha jornada, El Cuco Digital se acercó a Cáritas, con sede en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Tunuyán. Allí nos encontramos con un grupo de mujeres que estaban, como cada día, trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan.

Ellas no pararon ni se tomaron asueto, pero no porque no les parezca bien hacerlo, sino porque entienden que las necesidades más básicas no esperan. Sin embargo, desde su lugar de trabajo visibilizan que la solidaridad también es un modo de luchar contra las desigualdades.

“Somos todas voluntarias de acá de Caritas y hoy no día estamos trabajando, haciendo comida, haciendo fichas para las personas que están yendo por la mercadería, la ropa; es una atención integral. Recién las escuchaba a las chicas que contaban cómo tenían que hacer un trámite en Anses, o en el ETI”, contó Liliana Aveiro, una de las voluntarias.

Al ser consultadas sobre la posibilidad de no realizar actividades, teniendo en cuenta que en algunos municipios y también comercios se tomó la medida de darle asueto a las trabajadoras, la mujer dijo: “Estamos firmes trabajando; no nos vamos a tomar asueto, si vamos a tomar algo rico enseguida pero no nos hemos tomado asueto porque la caridad no tiene asueto; siempre hacemos guardias o estamos”, añadió.

El grupo está compuesto por alrededor de 15 mujeres, que están en la mañana, en la tarde y en la noche haciendo “de todo”, destacó Liliana, quien cerró el dialogo agradeciendo a nuestro medio “por venir y darnos esta alegría”.