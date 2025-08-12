La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Los colectivos pararán sobre la calle Alem.

Tal como se anunció semanas atrás, hoy comenzaron con los trabajos de remodelación y mantenimiento de la terminal de ómnibus de Tunuyán.

Los trabajos que se realizarán son: nuevo playón y un estacionamiento donde los colectivos, baños y un local tipo buffet. También se realizará el techado completo del lugar.

La obra se realizará con fondos municipales y se trata de una de las más importantes y esperadas por la población.

Por estos trabajos que han iniciado, el ingreso de las unidades de transporte está restringido por tiempo indeterminado, por lo que los colectivos ahora pararán sobre calle Alem. Se le pide paciencia y tranquilidad a la población.