La “tormenta de Santa Rosa” hizo estragos en Valle de Uco: más de 1000 familias asistidas

Más de 20 casas quedaron totalmente anegadas.

Desde la madrugada del sábado y hasta la tarde noche del domingo, precipitaron más de 70 milímetros de agua en todo el Valle de Uco. Además, hubo granizo en diferentes puntos y nieve en zonas cercanas al llano.

Como consecuencia de la tormenta, hubo un total de 1023 familias que tuvieron que recibir asistencia por parte de Defensa Civil y Gestión Social de cada departamento.

En San Carlos, en total se asistieron a 650 familias, donde 8 debieron ser evacuadas de las viviendas y 3 que fueron alojadas en sectores seguros. También hubo un total de 76 árboles caídos y se trabaja ahora en el corte de 20 ejemplares que quedaron dañados luego de la tormenta.

Respecto a las familias evacuadas, actualmente hay un total de tres familias que se encuentran alojadas en el albergue municipal.

Desde Defensa Civil, informaron que el personal ahora se encuentra trabajando y recorriendo las diferentes zonas afectadas para tener un mejor control de la situación. Puntualmente se trabaja en calles que quedaron intransitables debido a la acumulación de agua.

En el departamento de Tunuyán, desde Gestión Social, se le brindó asistencia a 400 familias, donde se les entregó nylon, colchones y bolsones de comida. Desde la municipalidad se trabajó con maquinaria pesada, acondicionando caminos y realizando desagües para que pudiera drenar el agua.

Además, 15 viviendas quedaron anegadas, donde una sufrió la voladura del techo, por lo que esta familia debió recibir atención y contención por parte del personal actuante. Por último, se reportó un total de 3 árboles caídos.

En Tupungato, personal municipal y de Defensa Civil, asistió a 150 familias, a las cuales se les entregó colchones, nylon y bolsones de alimentos. Estas viviendas se ubican en lugares donde los caminos estaban totalmente anegados.

Además, informaron que 12 viviendas sufrieron diferentes tipos de filtraciones y hubo desbordes cloacales en diferentes puntos de la zona céntrica.