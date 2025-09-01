Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 5, 2025

logo el cuco digital

La “tormenta de Santa Rosa” hizo estragos en Valle de Uco: más de 1000 familias asistidas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Más de 20 casas quedaron totalmente anegadas.

Desde la madrugada del sábado y hasta la tarde noche del domingo, precipitaron más de 70 milímetros de agua  en todo el Valle de Uco. Además, hubo granizo en diferentes puntos y nieve en zonas cercanas al llano.

Como consecuencia de la tormenta,  hubo un total de 1023 familias que tuvieron que recibir asistencia por parte de Defensa Civil y Gestión Social de cada departamento.

En San Carlos, en total se asistieron a 650 familias, donde 8 debieron ser evacuadas de las viviendas y 3 que fueron alojadas en sectores seguros. También  hubo un total de 76 árboles caídos y se trabaja ahora en el corte de 20 ejemplares que quedaron dañados luego de la tormenta.

Respecto a las familias evacuadas, actualmente hay un total de tres familias que se encuentran alojadas en el albergue municipal.

Desde Defensa Civil, informaron que el personal ahora se encuentra trabajando y recorriendo las diferentes zonas afectadas para tener un mejor control de la situación. Puntualmente se trabaja en calles que quedaron intransitables debido a la acumulación de agua.

En el departamento de Tunuyán, desde Gestión Social, se le brindó asistencia a 400 familias, donde se les entregó nylon, colchones y bolsones de comida. Desde la municipalidad se trabajó con maquinaria pesada, acondicionando caminos y realizando desagües para que pudiera drenar el agua.

Además, 15 viviendas quedaron anegadas, donde una sufrió la voladura del techo, por lo que esta familia debió recibir atención y contención por parte del personal actuante. Por último, se reportó un total de 3 árboles caídos.

En Tupungato,  personal municipal y de Defensa Civil, asistió a 150 familias, a las cuales se les entregó colchones, nylon y bolsones de alimentos. Estas viviendas se ubican en lugares donde los caminos estaban totalmente anegados.

Además, informaron que 12 viviendas  sufrieron diferentes tipos de filtraciones y  hubo desbordes cloacales en diferentes puntos de la zona céntrica.  

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Tupungato: fue a denunciar un robo y quedó detenida por tener medidas pendientes con la justicia

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Fue detenido un conductor totalmente alcoholizado en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

El tridente Libertario que apunta a destronar “el kaudillismo” en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO