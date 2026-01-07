Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 7, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 7, 2026

logo el cuco digital

La tradicional visita de los Reyes Magos se vivió en distintos puntos del departamento de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Año tras año, el recorrido de los Reyes Magos se consolida como una actividad que integra el calendario de celebraciones tradicionales del departamento de Tunuyán.

Durante la tarde y noche del lunes 5 de enero, los Reyes Magos recorrieron distintos puntos del departamento de Tunuyán, compartiendo y disfrutando junto a niños, niñas y familias que esperaban su paso.

El recorrido de Melchor, Gaspar y Baltazar comenzó a las 18 horas en la explanada de la Municipalidad de Tunuyán y se extendió hasta pasadas las 22. La caravana culminó en la Plaza departamental, donde cientos de familias pudieron acercarse para compartir el momento y tomarse fotos con los Reyes. A lo largo del trayecto, se pudo recorrer diversos puntos del departamento, como el hospital, barrios, puntos verdes y distritos.

El intendente Emir Andraos se sumó a la actividad y acompañó el recorrido, colaborando con la entrega de las cartas que niños y niñas acercaron a sus majestades. En cada parada, los vecinos pudieron saludar, compartir el momento y participar de la actividad.

La acción fue llevada adelante por el Municipio a través de distintas direcciones y delegaciones, que trabajaron de manera articulada en cada detalle para concretar esta iniciativa. La propuesta está destinada a generar momentos de encuentro y alegría para las infancias. Asimismo, forma parte de las actividades que se sostienen a lo largo de los años, con el objetivo de mantener viva la ilusión y acompañar a los más pequeños.

Fuente: prensa Tunuyán 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

Piden cadena de oración por María José Galdame tras trágico accidente en Potrerillos

“Bronca y tristeza”: Robaron una camioneta en la puerta de un Hospital y piden ayuda para recuperarla

Un accidente vial entre una moto y una camioneta en Eugenio Bustos, deja el saldo de un herido leve

Gran gesto: Jesús Salinas, un camionero de Tunuyán encontró un bolso con plata y lo devolvió

Pidieron entrar al baño y le robaron una suma de dinero a un abuelo de 86 años

La primera beba de 2026 nació en Mendoza ¿En qué hospital la recibieron?

Tupungato: un ciclista resultó herido tras ser embestido por una camioneta

Macarena y Yanet, las dos agentes de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán que salvaron la vida de un bebé

Aumentaron los pasajes: estos son los nuevos precios para viajar a Mendoza desde el Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO